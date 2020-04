Siedmiolatka zadzwoniła na 112. Poinformowała policję, że siedzi zamknięta w bagażniku

Ktoś mądry powiedział kiedyś (lub jest to kolejny nieprawdziwy cytat z internetu), że ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Jak wiemy, najwięcej jej pokładów mają najmłodsi. Dzieci są w stanie wymyślić sposoby zabawy, na które dorośli nigdy by nie wpadli. W większości przypadków to urocze ciekawostki, opowiadane potem w gronie innych dumnych z kreatywności pociech rodziców. Jednak wyobraźnia bywa także źródłem wielu niebezpieczeństw. Do niepokojącej sytuacji z udziałem małej dziewczynki doszło ostatnio na Podlasiu.

Siedmiolatka zadzwoniła na 112 z zamkniętego bagażnika

W sobotnie popołudnie policjanci dyżurujący w mieście Sejny na Podlasiu odebrali nietypowy telefon. Dzwoniła do nich 7-letnia dziewczynka, która twierdziła, że znajduje się w bagażniku samochodu. Na szczęście funkcjonariusze nie uznali połączenia za żart i przystąpili do interwencji.

Dziewczynka nie potrafiła dokładnie wytłumaczyć, w którym miejscu stoi samochód. Zapewniła za to mundurowych, ze mieszka w województwie warmińsko-mazurskim, a teraz jest nad jeziorem w Dusznicy razem ze swoją mamą. 7-latka opisała także auto, w którym została uwięziona. Przekazała policjantom, że powinni szukać czarnego audi.

W akcję poszukiwawczą włączyli się również miejscowi strażacy. W sumie 7-latki szukało 6 funkcjonariuszy. Na szczęście szybko udało się zlokalizować dziewczynkę.

Jak czytamy w oświadczeniu policji sejneńskiej, 7-latka nie mogła skontaktować się z mamą, gdyż ta wybiegła z domu szukać jej, ale bez telefonu. Chociaż dziecko było przerażone, dzielnie udzieliło wystarczających informacji, aby mogło zostać odnalezione. Mundurowi ustalili, że klapę od bagażnika samochodu zatrzasnął wiatr.