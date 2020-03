Siedziba Facebooka zamknięta przez koronawirusa. Czy będą kłopoty z serwisem?

U pewnego współpracownika Facebooka wykryto COVID-19, znany szerzej jako koronawirus. Firma poinformowała o tej sytuacji swoich pracowników w oficjalnym oświadczeniu w środę, 4 marca 2020 roku. Poinformowano również, że ich siedziba w Seattle, zwana Stadium East będzie zamknięta do 9 marca. Firma zachęciła również swoich pracowników do tego, by pracowali z domu aż do końca marca 2020 roku.

Zamknięto siedzibę Facebooka z powodu koronawiusa

Wspomniany pracownik, u którego wykryto koronawirusa był ostatnio widziany w biurze 21 lutego 2020 roku. Do całej sytuacji odniósł się rzecznik prasowy Facebooka, który w oficjalnym oświadczeniu wyjaśnił poważny incydent i zapowiedział działania, mające nie dopuścić do rozprzestrzeniania się wirusa:

" Jeden z naszych pracowników z biura Stadium East został przebadany i wykryto u niego COVID-19. Powiadomiliśmy już oczywiście naszych innych pracowników i podążamy za radami i zasadami bezpieczeństwa udostępnionymi przez osoby zajmujące się zdrowiem. Naszym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych osób. "

Podobna sytuacja spotkała również pracowników Amazona z Seattle. Firma Jeffa Bezosa poinformowała swoich współpracowników, że kilka osób z ich kompleksu w South Lake Union zostało przebadanych i również wykryto u nich koronawirusa. Na razie megakorporacja nie podjęła jednak żadnych kroków w kierunku walki z sytuacją.