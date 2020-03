Siedziba Netfliksa zamknięta z powodu koronawirusa. Czy użytkownicy serwisu stracą do niego dostęp?

Pandemia koronawirusa już zdążyła dać się we znaki branży rozrywkowej. Na całym świecie masowo odwoływane są koncerty, zamyka się kina i teatry. Sytuacja nie ominęła również Polski. Osoby mające dostęp do platform streamingowych nie przejmują się jednak zbytnio, bo mogą spożytkować wolny czas na korzystanie z usług takich serwisów jak Netflix. COVID-19 dotarł jednak również do siedziby popularnej firmy. Zdecydowano na zamknięcie biura.

Netflix zamyka swoją siedzibę przez koronawirusa

Wydawaćby się mogło, że epidemia kornawirusa to złote czasy dla Netfliksa. Nic bardziej mylnego. Analitycy sugerują, że platforma wcale nie musi wyjść z całej sytuacji obronną ręką.

Na domiar złego szefowie firmy zostali zmuszeni do zamknięcia głównej siedziby Netfliksa, mieszczącej się przy Sunset Boulevard w Los Angeles. Jak podaje Deadline, powód był prosty. Jeden z pracowników biura jest potencjalnym nosicielem COVID-19. Osoba kilka dni wcześniej miała dłuższy kontakt z pacjentem zdiagnozowanym jako chory na koronawirusa.

Z tego powodu podjęto decyzję o zamknięciu siedziby i wysłaniu ponad tysiąca pracowników do domu. Osoby zatrudnione przez Netfliksa od jakiegoś czasu pracują zdalnie, więc ta decyzja raczej nie odbije się negatywnie na dostępności do platformy. Użytkownicy mogą więc spać spokojnie, bo na razie nie odczują zamknięcia biura Netfliksa na własnej skórze.

Praca zdalna od kilku dni jest czymś oczywistym w całym Los Angeles. Włodarze miasta od dawna zalecają osobom pracującym niewychodzenie z domu. Obecnie większość przecznic Sunset Boulevard jest wyłączonych z obiegu i potrwa to co najmniej tydzień. Przedstawiciele Netfliksa na razie nie skomentowali zaistniałej sytuacji.

Czy epidemia koronawirusa sprawiła, że korzystasz z Netfliksa częściej niż dotychczas? Tak Nie wiem Nie

Z powodu koronawirusa wstrzymano prace nad nadchodzącym filmem Ryana Murphy'ego, który powstaje dla Netfliksa. Prawdopodobnie kolejne produkcje czeka wkrótce podobny los, chociaż planowane zdjęcia do programu komediowego "Netflix Is A Joke" nie zostały przesunięte na inne terminy i odbędą się w dniach 27 kwietnia 3 maja 2020 roku.

Zobacz też: Epidemia koronawirusa kosztowała przemysł filmowy już miliardy dolarów. Na ile szacowane są straty?