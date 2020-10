Siłownia stała się "Kościołem Zdrowego Ciała", by ominąć nowe obostrzenia. "My teraz walczymy o przetrwanie"

Od soboty, 17 października 2020, obowiązują nowe obostrzenia, które mają zmniejszyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Nowe zasady wywołały sporą dyskusję, bowiem w żołtej oraz czerwonej strefie postanowiono zamknąć siłownie, kluby fitness oraz baseny i aquaparki. W wielu polskich miastach doszło w sobotę do protestów przedstawicieli branży fitness. Jeden klub jednak postanowił obejść prawo i zamienić się w... kościół, by móc dalej funkcjonować.

Na ciekawe rozwiązanie zdecydowali się właściciele krakowskiego centrum fitness Atlantic Sports, którzy postanowili przekształcić się w sklep oraz... "Kościół Zdrowego Ciała". Tak, dobrze przeczytaliście. W strefie żółtej wydarzenia religijne mogą odbywać się z w kościele, przy czym istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, oraz limit 1 osoby na4 m2, zaś w czerwonej strefie limit 1 osoby na 7 m2.

Właściciele fitness Atlantic Sports postanowili wykorzystać ten zapis, by móc dalej funkcjonować:

W oświadczeniu również możemy przeczytać:

"

Przecież jeśli ktoś nie chce przychodzić do klubu to nie musi! Dlaczego zatem zamyka się miejsca, w których dba się o zdrowie i kondycję ludzi, oraz przestrzega wszystkich zasad sanitarnych?! My nie tylko walczymy o zdrowie! My teraz walczymy o przetrwanie! O nasze miejsca pracy! O ludzi, którzy wrócili i stęsknili się za nami! O możliwość wyboru! "