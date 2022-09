Simsy 4 będą dostępne za darmo! Kiedy ruszy promocja Electronic Arts?

Electronic Arts i firma Maxis poinformowali oficjalnie, że zmieniają model dystrybucji popularnej gry The Sims 4. Produkcja od teraz będzie dostępna za darmo.

Gra The Sims 4 dostępna za darmo! Jak ją zdobyć?

Jak podali marketingowcy Electronic Arts i Maxis, popularna gra The Sims 4 będzie dostępna za darmo już od 18 października 2022 roku. Mowa o wszystkich wersjach produkcji, która dostępna jest na pecety, PlayStation 4 i 5 oraz Xbox One/Series X/S. Wszystkie dodatki pozostają jednak w sprzedaży - darmowa będzie jedynie bazowa wersja gry.

EA i Maxis poinformowało również, że tego samego wieczoru na YouTubie i Twitchu odbędzie się livestream Behind The Sims Summit, w którym poinformują, jaka przyszłość czeka produkcję i co jeszcze mają w zanadrzu dla wszystkich fanów produkcji.

Jak czytamy w oświadczeniu firmy:

EA i Maxis powitali miliony fanów do świata Simsów na przestrzeni ostatnich lat i obserwowali ich wyobraźnię, pomysły, doświadczenia i kreatywność w tworzeniu wirtualnego świata. The Sims 4 będzie dostępne teraz za darmo, a nasza ekipa pracuje jeszcze mocniej nad nowym materiałem do gry, która nadal będzie wspierana w najbliższej przyszłości.

Ekipa odpowiedzialna za The Sims 4 poinformowała też, że wszyscy posiadacze gry otrzymają darmowy dodatek w ramach swego rodzaju "zadośćuczynienia". Mowa o specjalnym "Desert Luxe Kit", w którym dostępna będzie "nowoczesna oaza z luksusowymi meblami domowymi i ogrodowymi, inspirowana południowozachodnią pustynią".

Czyli jeszcze raz - podstawowa wersja The Sims 4 stanie się darmowa 18 października 2022 roku. Na komputerach i Macach ściągniemy ją za pomocą aplikacji Steam lub EA Origin, na PlayStation dostaniemy ją w PS Store, a na Xboksach w Xbox Game Store.