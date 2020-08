Siostra Sharon Stone ma koronawirusa. Aktorka obwinia osoby nienoszące masek ochronnych

Gwiazda "Nagiego instynktu" i "Kasyna" opublikowała na Instagramie bardzo osobisty wpis. Poinformowała w nim, że jej siostra zaraziła się koronawirusem. Za winnych tej sytuacji Sharon Stone uznała osoby nie noszące masek ochronnych i ignorujące zasady bezpieczeństwa w trakcie pandemii.

Sharon Stone apeluje: "noście maseczki!"

Jak dowiadujemy się z wpisu aktorki, Kelly Stone choruje już na toczeń, a teraz została zakażona koronawirusem. Zgodnie z relacją Sharon, jej siostra stosowała się do zasad bezpieczeństwa, a dom opuściła tylko po to, by udać się do apteki. 62-letnia gwiazda Hollywood apeluje do wszystkich, by stosowali się do zasad bezpieczeństwa i nosili maseczki, bo w innym przypadku narażają życie swoje i innych.

" Moja siostra Kelly, która ma już toczeń, teraz ma COVID-19. To jej pokój szpitalny. Zrobił to jej jeden z was, którzy nie noszą masek. Ona nie ma układu odpornościowego. Jedynym miejscem, do którego poszła, była apteka. W jej hrabstwie nie ma testów, chyba, że ma się objawy, a nawet wtedy na wyniki czeka się 5 dni. Noście maski! Dla samych siebie i innych. Proszę. "

Kelly Stone również udzieliła się na Instagramie. Wrzuciła post, w którym poinformowała, że choć czuje się już lepiej, wciąż ma problemy z oddychaniem.