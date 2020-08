Skąd Darth Vader wiedział, że Luke jest jego synem? Fani "Star Wars" będą zaskoczeni

"Luke, jestem twoim ojcem" - to jeden z najsłynniejszych cytatów pochodzących z "Gwiezdnych Wojen", mimo że tak naprawdę w żadnym filmie te słowa nigdy nie padły. W "Imperium kontratakuje" pojawia się jednak scena konfrontacji Dartha Vadera i Luke'a Skywalkera, w której mroczny lord wypowiada kwestię "Nie, jestem twoim ojcem". Skąd sługa Imperatora wiedział o prawdziwym pochodzeniu młodego Jedi?

Gwiezdne Wojny - skąd Vader wiedział, że Luke jest jego synem?

Tego typu pytania to idealny materiał dla różnego rodzaju spin-offów. Tam, gdzie nie dotarły filmy, zagłębiają się książki oraz komiksy wydawane przez Marvela. W szóstym numerze najnowszej solowej serii poświęconej Darthowi Vaderowi, autorstwa Grega Paka, Raffaele Ienco i Neeraja Menona, rozwikłano jedną z zagadek dotyczących IV epizodu "Star Wars".

Akcja komiksu rozgrywa się tuż po wydarzeniach ukazanych w "Nowej nadziei". Vader wysyła zwiadowcę, którego zadaniem jest podążanie tropem wrażliwego na Moc młodego pilota, który przyczynił się do zniszczenia Gwiazdy Śmierci. Tropicielem okazuje się jeden z najlepszych najemników w całej galaktyce - Boba Fett. To właśnie on rusza śladem młodego Skywalkera. Dochodzi do pojedynku, w wyniku którego Fett wraca do Vadera z podkulonym ogonem. Chociaż nie pokonał Luke'a ma dla Vadera pewną informację. Najemnik nie rozumie jej wagi, ale podaje swojemu zleceniodawcy nazwisko chłopaka.

Chociaż dla Fetta Skywlaker nie znaczy zupełnie nic, Vader jest usatysfakcjonowany. To jedno słowo wystarcza mu, żeby domyślić się, kim w rzeczywistości jest młody rebeliant. Wraca cała przeszłość Sitha z czasów, kiedy był jeszcze Anakinem Skywalkerem. Vader przypomina sobie ukochaną Padme Amidalę, która poinformowała go o tym, że jest w ciąży. Zdaje sobie też sprawę z kłamstwa Palpatine'a na temat śmierci dziewczyny. Vader jest tak zdenerwowany, że szyba pojazdu, w którą się wpatruje, zaczyna niebezpiecznie pękać. Mroczny lord obiecuje sobie, że Luke wpadnie w jego ręce.

Ten moment z komiksu nie tylko tłumaczy skąd Vader dowiedział się o prawdziwym pochodzeniu Luke'a, ale również spaja całą historię. Rewelacja na temat syna mrocznego lorda była jednym z zalążków jego zdrady względem Imperatora i wyjaśnia postępowanie tej postaci w kolejnych filmach z serii "Star Wars".

