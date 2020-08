Skąd fast foody biorą mięso? KFC opublikowało odważne dane

Fast foody nie mają opinii restauracji, w których dostaniemy na talerzu wysokiej jakości mięso. Jednak świadomość wpływu produkcji żywności na środowisko oraz potrzeba zdrowego jedzenia wśród mieszkańców także Polski z dnia na dzień rośnie. Zwiększa się liczba knajp wegańskich, a na półkach w każdym supermarkecie znajdziemy już produkty ekologiczne. Zmiany w świadomości klientów wpływają również na działalność fast foodów.

Skąd fast foody biorą mięso?

Bary szybkiej obsługi jak sama nazwa wskazuje stawiają na szybkość i dużą ilość wydawanego jedzenia. Brytyjskie KFC odważyło się opublikować raport dotyczący warunków zwierząt hodowlanych przez dostawców firmy. Jak czytamy na fakt.pl, większość wspomnianego drobiu to rasy szybko rosnące zabijane po 30 dniach od wyklucia.

Ptaki hodowane do szybkiego ubicia nie są traktowane jak żywe istoty. 35 procent z nich choruje w wyniku zbyt wilgotnej, twardej i zanieczyszczonej odchodami podłogi, na której spędzają długie godziny. Stworzenia przez swoje krótkie życie nie rozstają się z bólem oraz często mają problemy z poruszaniem.

KFC podkreśla, że sytuacja drobiu przygotowywanego na ubój dla ich restauracji uległa poprawie. Z raportu wynika, że 4 lata temu połowa kurczaków chorowała na zapalenie, dziś statystyki spadły do 35 procent. Ponadto sieć zapowiada kolejne zmiany, które będą miały na celu zmniejszyć cierpienie ptaków.

Firma KFC ogłosiła, że będzie korzystała w przyszłości z metody in vitro w produkcji mięsa. Chodzi tutaj o coraz głośniejszy biodruk 3D. Na to rozwiązanie trzeba będzie poczekać jeszcze nawet kilkanaście lat, jednak KFC podpisało porozumienie, które zobowiązuje sieć restauracji do poprawienia sytuacji kurczaków.