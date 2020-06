Skąd wziął się pseudonim Dwayne'a Johnsona? Kevin Hart wyjawił sekret gwiazdora

Dwayne Johnson zaczynał swoją karierę jako wrestler WWE. To właśnie na ringu zdobył słynny przydomek. Jaka jest jednak geneza pseudonimu? Kevin Hart postanowił zdradzić sekret swojego kolegi po fachu.

Dwayne "The Rock" Johnson - geneza pseudonimu gwiazdora

Przez ostatnie kilka lat Dwayne "The Rock" Johnson dorobił się statusu kultowego aktora Hollywood. Jego popularność była swego czasu tak wielka, że tysiące Amerykanów chciało, by został prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Zamiast mieszać się w politykę, The Rock podążał ścieżką aktora i stał się jedną z najlepiej zarabiających gwiazd w branży. Jedną z serii, w których występuje Johnson, jest odświeżona wersja "Jumanji". U boku The Rocka wystąpił również komik Kevin Hart. Obaj aktorzy uczestniczyli ostatnio w sesji Q&A. W pewnym momencie padło pytanie o to, skąd wzięła się kamienna ksywka Johnsona. Hart postanowił odpowiedzieć za The Rocka, przy okazji zdradzając własny pogląd na tę sytuację.

" Ponieważ jest głupi. To z powodu twojego ilorazu IQ. Nie pamiętasz? (...) Dwayne jest głupi jak kamień. "

Niepocieszony z żartów Harta Johnson zdementował powyższą teorię i opowiedział prawdziwą genezę swojego pseudonimu. Nie ma ona nic wspólnego z kamieniami.

Oczywiście w pewnym sensie ksywka Johnsona jest związana z metaforyczną twardością kamienia, ale jej prawdziwe pochodzenie jest zupełnie inne. The Rock zaczynał walki na ringu w 1996 roku, jako jeden z młodych, nikomu szerzej nieznanych zapaśników, chociaż wrestling był w jego rodzinie tradycją. Ojciec gwiazdora Rocky Johnson był swego czasu dość popularnym zawodnikiem. Podobnie jak dziadek aktora - Peter Maivia. Z tego powodu Johnson postanowił złożyć hołd swoim przodkom i początkowo występował jako Rocky Maivia. Dopiero jakiś czas później pierwotny pseudonim wyewoluował w dobrze znanego dziś The Rocka.

