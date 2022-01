Skały runęły na ludzi. Zginęło 10 osób, a 32 zostały ranne [WIDEO]

Do przerażającej tragedii doszło na jeziorze Furnas, w stanie Minas Gerais, w środkowo-wschodniej Brazylii. Skały runęły na płynących łodziami turystów.



Turyści wypoczywający w Brazylii przeżyli w sobotę 8 stycznia 2022 chwile prawdziwej grozy. Nad sztucznym jeziorem Furnas, w stanie Minas Gerais, w środkowo-wschodniej Brazylii doszło do ogromnej tragedii. Są zabici i ranni.

W pobliżu brazylijskiego miasta Capitólio runęła ogromna część skalnego klifu. W pobliżu było wiele łodzi z turystami. W sieci pojawił się film z zajścia, który mrozi krew w żyłach. Zabitych zostało 10 osób, a 32 zostały ranne.

Do tragedii doszło w sobotę, 8 stycznia na jeziorze Furnas, w stanie Minas Gerais, w środkowo-wschodniej Brazylii. Początkowo mówiono o siedmiu ofiarach śmiertelnych osunięcia się bloku skalnego, ale ta liczba wzrosła do 10.

- poinformowała miejscowa policja.

Jak informuje lokalna prasa wszystkie ofiary śmiertelne to Brazylijczycy, w wieku od 14 do 68 lat. Służby ratownicze poinformowały również, że ofiary podróżowały wspólnie w jednej łodzi, która najbardziej ucierpiała podczas tragedii. Dziewięć osób trafiło do szpitala.

Wśród powodów tragedii wymienia się intensywne opady deszczu, które w ostatnich dniach nawiedziły stan Minas Gerais oraz towarzyszącą im trąbę wodną.

Jezioro Furnas zostało sztucznie utworzone w 1958 roku w związku z budową elektrowni wodnej. Jest popularną atrakcją turystyczną.

