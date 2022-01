Skandal seksualny w The Voice. Emisja programu została wstrzymana

Telewizja postanowiła wstrzymać emisję programu, by wyjaśnić szczegóły sprawy. Jeden ze współpracowników przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Jak podaje PAP, telewizja RTL zawiesiła emisję programu The Voice of Holland "w trybie natychmiastowym". Powodem są oskarżenia o molestowanie seksualne. W oświadczeniu telewizji możemy przeczytać, że "Zarzuty są bardzo poważne, szokujące i nie były nam znane”.

The Voice of Holland wstrzymane. Wszystko przez zarzuty o przestępstwa seksualne

Tim Hofman, twórca BOOS BNNVARA poinformował w sobotę na Twitterze:

Pracowaliśmy nad tym bardzo długo i uważnie, w przyszły czwartek wyemitujemy nasz odcinek o The Voice Of Holland.

Telewizja i zajmująca się produkcją programu firma ITV ustaliły, że emisja zostanie wstrzymana do czasu wyjaśnienia skarg. Stacja podkreśla, że uczestnicy i pracownicy muszą mieć zagwarantowany komfort pracy w pełnym bezpieczeństwie, więc "nie ma teraz czasu na interpretację, tylko konieczna jest weryfikacja faktów".

Jak informuje dziennik "Algemeen Dagblad" decyzja o zawieszeniu The Voice of Holland została podjęta po tym, jak program BOOS BNNVARA, emitowany w telewizji publicznej, poinformował, że wyemituje materiał na ten temat.

Jak podaje muzyka.dziennik.pl, Jeroen Rietbergen, jeden z muzyków, miał utrzymywać kontakty seksualne z kobietami, które były zaangażowane w programie. Artysta przyznał się do winy i został zwolniony. Co więcej, po ujawnieniu całej sprawy rzuciła go również jego partnerka, Linda de Mol. Zarzuty molestowania seksualnego usłyszał również jeden z jurorów, Ali B. Muzyk wszystkiemu zaprzecza i wydał specjalne oświadczenie, w którym wyznał, że będzie współpracować z organami ścigania.