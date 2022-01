Skandaliczne koszulki z logo obozu pracy: "Ktoś próbuje zarabiać na ludzkiej tragedii" [ZDJĘCIE]

Skandaliczna koszulka na pierwszy rzut oka wydaje się zupełnie pospolita. Jednak dla wielu osób przekaz jest przerażający.



Sieniawka była jednym z podobozów Gross-Rosen składającej się ze stu podobnych miejsc znajdujących się na terenach Polski i Czech. W miejscowości dokonywano masowych mordów, niewolniczo wykorzystywano więźniów oraz przeprowadzano zbrodnicze eksperymenty medyczne. Z relacji byłych więźniarek wynikało, że bywał tam również Josef Mengele, zwany "Aniołem Śmierci".

Sprawę skandalicznych koszulek nagłośniła Łużycka Grupa Poszukiwawcza, badająca historię niemieckich zbrodni w tym rejonie.

To skandaliczna sprawa. Ktoś próbuje zarabiać na ludzkiej tragedii. W Zittwerke przymusowo pracowali i umierali niewinni ludzie. Sprzedaż takich koszulek, nawet gdy prawnie być może nie jest nielegalna, to jest wysoce nieetyczna i niemoralna. To obrzydliwe. Powinno się natychmiast temu zaprzestać. To tak jakbyśmy sprzedawali koszulki z Oświęcimia z napisem "Arbeit Macht Frei".