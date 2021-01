Skarb sprzed 240 lat. Odkryli pamiątki po tragicznie zmarłej księżniczce i je ukradli

Przedmioty należące do tragicznie zmarłej Teresy Czartoryskiej mały trafić do ukrytej skrytki w świątyni około 1780 roku. Po śmierci Teresy umieściła je tam jej zrozpaczona matka, Izabela Czartoryska.

10 grudnia 2020 roku w kościele św. Józefa w Puławach, podczas wykonywania bruzdy pod kabel elektryczny w jednym z filarów kościoła, dwaj pracownicy natrafili na tajemniczą skrytkę. Znajdowały się w niej prawdziwe skarby.

Wśród XVIII wiecznych skarbów znalazły się między innymi złoty krzyżyk, pierścień ze szklanym oczkiem, medaliony, szkatułka z puklami włosów zmarłej, szylkretowe grzebienie, kilka przedmiotów osobistych oraz obraz Matki Boskiej i tkaniny z wyhaftowanymi inicjałami "TC". Niestety tuż po odkryciu część z nich zaginęła w tajemniczych okolicznościach.

W skrytce umieszczonych było szereg przedmiotów, które zostały wydobyte. Wśród nich znajdowały się m.in. drewniana szkatułka z metalowymi aplikacjami, srebrny imbryk, medaliony, srebrna obrączka, krzyż-relikwiarz, szkaplerz z wizerunkiem Matki Boskiej, niewielki wizerunek dziewczynki wykonany prawdopodobnie na kości słoniowej, pukle włosów wraz z plecioną siatką na włosy oraz poduszka z haftowaną poszewką. Przeprowadzone wstępnie oględziny i analiza znalezionych przedmiotów wykazała, że związane są one z osobą Teresy córki księżnej Izabeli Czartoryskiej. Mają związek z tragicznym wydarzeniem, jakie nastąpiło w styczniu 1780 roku w należącym do Czartoryskich Pałacu Błękitnym na Powązkach w Warszawie. Wydarzył się wtedy tragiczny wypadek, w wyniku którego Teresa Czartoryska doznała dotkliwych oparzeń na skutek których zmarła kilka dni po wypadku. Na związek przedmiotów z Teresą wskazują m.in. wyhaftowane na poszewce poduszki monogramy TC, obecność wśród przedmiotów tkanej torebeczki/portmonetki(?) z widocznymi śladami działalności ognia oraz również monogramami TC.

Teresa Czartoryska zmarła 13 stycznia 1780 w ogromnych męczarniach wywołanych dotkliwymi oparzeniami. Była pierwszym dzieckiem Adama Kazimierza i Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej, która po śmierci ukochanej córki postanowiła zachować pamiątki po niej w kościele św. Józefa w Puławach. Księżniczka zginęła w wieku 15 lat, po tym, jak od ognia w kominku zajęła się jej muślinowa sukienka.

Wota w kościelnym filarze przetrwały 240 lat. Pamiątki zachowały się mimo rozbiorów, dwóch wojen światowych i komunizmu. Zaraz pod odnalezieniu przeszły pod kontrolę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i zostały starannie zabezpieczone i opisane. Niestety w trakcie prac część z nich zaginęła. Konserwator zawiadomił więc policję. Sprawą zajęła się prokuratura.

Funkcjonariusze ustalili łącznie pięć osób podejrzanych o przywłaszczenie cennych przedmiotów. W trakcie dalszych czynności odzyskali nie tylko zaginiony pierścień, ale także medalion. Zarzuty usłyszeli mężczyźni w wieku od 27 do 55 lat z Bełżyc, Lublina i Świdnika. Wszystkie te osoby usłyszały zarzut przywłaszczenia przedmiotów stanowiących dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury. Grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 10.