Skarbiec Zagłady i Biblioteka Końca Świata. Jak ludzkość szykuje się na przyjście apokalipsy?

Od tysiącleci prorocy regularnie dostarczają światu nowych informacji wraz z konkretną datą końca świata. Zwolennicy teorii spiskowych przekazują wiadomości dalej, wprowadzając chaos i przerażenie.

Jak ludzkość szykuje się przyjście armagedonu?

Wielu proroków, mówi jasno, że termin końca świata zapisany jest w Biblii. Jednak jego znaków można wypatrywać dosłownie wszędzie. Czy ludzkość przygotowuje się na tę okoliczność, a jeśli tak to w jaki sposób?

Na archipelagu Svalbard na Spitsbergenie od 2028 roku funkcjonuje Globalny Bank Nasion. Miejsce znane jest również jako Krypta Zagłady lub Skarbiec Zagłady. Projekt zainicjowany przez Cary’ego Fowlera, amerykańskiego rolnika i byłego dyrektora Crop Trust oraz Konsorcjum Międzynarodowych Centrów Badawczych Rolnictwa (CGIAR) sfinansowany jest przez norweski rząd. Krypta Zagłady to nic innego jak doskonale zaprojektowany schron dla nasion jadalnych roślin z całego świata. Jest to największy bank nasion na Ziemi, który pozwoli na odnowienie upraw na całym świecie w razie globalnej katastrofy. W Krypcie znajduje się ponad 5000 gatunków roślin.

Obiekt położony jest 130 n.p.m, co chroni go przez podnoszącym się poziomem morza i ewentualnym zalaniem magazynów. Ukryty jest w skale, dzięki temu utrzymuje się w nim stała temperatura od -3°C do -6°C. W halach temperatura sięga -18°C, co pozwala znacznie spowolnić cykle rozwoju nasion. Konstrukcja pozwala przetrwać trzęsienie ziemi do 10 stopni w skali Richtera.

Czym jest Biblioteka Końca Świata?

Na wyspie Svalbard znajduje się także Archiwum Arktyczne i należąca do niego Biblioteka Końca Świata. Doomsday Library ma za zadanie ocalić dorobek intelektualny ludzkości na wypadek masowego kataklizmu czy katastrofy nuklearnej. Kraje i grupy ludzi z całego świata są zaproszeni do umieszczenia w Światowym Archiwum Arktycznym zdigitalizowanych wersji swoich najcenniejszych tekstów. Biblioteka wykorzystuje specjalnĄ technologię firmy Piql, której produkty są używane w Bollywood i Hollywood. Testy wykazały, że taki sposób przechowywania sprawia, że książki można odczytać przez co najmniej 500 lat.

Światowe Archiwum Arktyczne nie jest jedyną Biblioteką Dnia Sądu Ostatecznego. Przez lata informatyk z Karoliny Północnej, Rocky Rawlins, aktualizował swoją Bibliotekę Ocalałych (Survivor Library). Kolekcja Rawlinsa zawiera pozycje dotyczące m.in. matematyki, weterynarii, astronomii i balsamowania zwłok.

Zastanawialiście się kiedy, kto przetrwa apokalipsę? Niektórzy żartują, że zagładę nuklearną przeżyją tylko karaluchy i… Keith Richards. Naukowcy jednak są innego zdania i mają namacalne dowody na to, że zagładę przeżyją tylko kobiety.