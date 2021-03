Skatowała 9-latkę na śmierć drewnianą pałką. Dramatyczny finał egzorcyzmów

Dramatyczna historia miała miejsce w Sri Lance. W wyniku egzorcyzmów zmarła 9-letnia dziewczynka. Szamanka zabiła ją w brutalny sposób pałką. Do tragedii doszło w miejscowości Delgoda, leżącej 40 kilometrów od stolicy kraju, Kolombo.

Śmierć podczas egzorcyzmów

Z zeznań świadków wynika, że przeprowadzająca egzorcyzmy kobieta wylała na czoło dziewczynki olejek, po czym uderzała dziecko kijem, by "przepędzić demona". Słysząc przeraźliwe krzyki dziewczyny, sąsiedzi próbowali zatrzymać rytuał. Jednak według agencji AFP ich pomoc przyszła za późno i nie zdołali uratować dziecka.

Policja aresztowała w niedzielę "egzorcystkę" z miejscowości Meegahawattee koło Kolombo, która pobiła ze skutkiem śmiertelnym kilkuletnią dziewczynkę, wypędzając z niej złego ducha. Dziewczynka otrzymała wiele razów drewnianą pałką. Rodzice przyprowadzili kilkuletnie dziecko do miejscowej szamanki, aby ta uwolniła je od opętania. W ramach rytuału wypędzania demona "egzorcystka" dotkliwie pobiła dziecko drewnianą pałką.

- powiedział dziennikarzom rzecznik lankijskiej policji, Ajith Rohana.

Policję o całym procederze zawiadomili postronni ludzie i sąsiedzi, którzy słyszeli krzyk i płacz dziecka. Niestety pomoc nadeszła zbyt późno, a dziecko mimo szybkiej pomocy medycznej zmarło niedługo później w szpitalu. Kobieta, która "wypędzała" z niej złego ducha, trafiła do aresztu.

Jak się okazuje, nie jest to pierwszy taki przypadek w Sri Lance. Do podobnych rytuałów dochodzi tam dość często.

Wiele osób umiera bądź jest przyprawianych o kalectwo, gdy rytuał ozdrowieńczy się nie powiedzie.

- pisze Agence France Presse, która poinformowała o zdarzeniu.

