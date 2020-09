Sklepy sprzedają GTA VI, chociaż gra... oficjalnie nie powstaje

Podstawą każdego dobrego biznesu jest zarabianie pieniędzy. Dlatego trudno się dziwić, że w trudnych pandemicznych czasach niektórzy kombinują jak tylko mogą. Jednym z przykładów takiego szukania sposobu na zarobek jest ten, który prezentują niektóre polskie sklepy z kluczami do gier wideo.

Sklepy sprzedają GTA VI, chociaż ta gra nie istnieje

Mianowicie w ofertach sklepów Kinguin oraz Gamivo pojawiło się ostatnio... GTA VI. Nie byłoby w tym w sumie nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż gra oficjalnie nie powstaje. Rockstar Games na razie nie potwierdziło, ani nawet nie zdradziło żadnej informacji na temat potencjalnej kolejnej części popularnej serii Grand Theft Auto.

Cena GTA VI we wspomnianych sklepach wynosi kolejno 230,07 zł oraz 225,63 zł. Co ciekawe, w obydwóch przypadkach cyfrowe wersje gry wystawili sprzedawcy, którzy są wysoko oceniani przez użytkowników sklepów.

A jak taka transakcja miałaby wyglądać? Ano jak czytamy w opisie produktu na Kinguin.net:

" To jest preorder, klucz zostanie dostarczony na premierę gry, której jeszcze nie zapowiedziano! Bonusy, jeśli się pojawią, mogą różnić się od ofert w pozostałych sklepach. "

Cóż, wydaje się, że jest to dość okazyjna cena, jak na produkcję takich rozmiarów. Szkoda tylko, że wciąż nie wiemy, czy GTA VI w ogóle ujrzy światło dzienne. Chociaż w sieci pojawiały się plotki i wycieki (jak chociażby w CV aktora, który wcielał się w "Meksykanina" w GTA VI, a informację usunął, gdy internauci zaczęli się go pytać o całą sprawę), to Rockstar Games wciąż milczy.