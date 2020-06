Skradziona praca Banksy'ego odnaleziona. To hołd dla ofiar zamachu terrorystycznego

W 2015 roku w Paryżu doszło do serii skoordynowanych zamachów terrorystycznych. Wówczas łącznie na ulicach stolicy Francji zginęło 140 osób. Wśród nich było 90, które brały udział w koncercie grupy Eagles of Death Metal. Tragedia dotknęła cały świat, a swój ból związany z niesprawiedliwością zamachowców wyraził także jeden z najpopularniejszych artystów trudniących się street artem na świecie.

Banksy. Skradziony mural na cześć ofiar zamachu odnaleziony

Banksy, bo o nim mowa, w hołdzie dla ofiar namalował charakterystyczne graffiti na drzwiach klubu Bataclan, gdzie doszło do jednej z tragedii. Niestety ktoś postanowił przywłaszczyć dzieło twórcy i ukradł je razem z drzwiami.

To nie pierwszy przypadek kradzieży malowideł Banksy'ego. Jego dzieła są regularnie podprowadzane z miejsc, w których je tworzył. Wspomniany mural na drzwiach francuskiego klubu powstał w 2018 roku i przedstawiał kobietę w żałobie. Rok później zniknął.

Właściciele klubu nie kryli swojego zdenerwowania i nie dowierzali w to, co się stało. Podkreślali, że drzwi stały się symbolem tragicznych wydarzeń oraz miejscem do kontemplacji bólu po stracie bliskich. Napisali na oficjalnym Twitterze lokalu, że to dzieło należało do nas wszystkich - nie tylko odwiedzających klub czy mieszkańców Paryża.

Śledztwo dotyczące muralu trwało 1,5 roku. Skradzione dzieło znaleziono we Włoszech w Abruzji, prowincji Terano. Jak czytamy na Onet.pl, prokurator Michele Renzo oświadczył: