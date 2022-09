"Nadal jestem Łysym z Kombi". Sławomir Łosowski skomentował wyrok TSUE w sprawie nazwy zespołu

Zacznijmy od początku - jak podaje PAP, obecnie na rynku istnieją dwa zespoły, nawiązujące do działającego w latach 70. i 80 zespołu Kombi. Liderem formacji "Kombi" jest dawny klawiszowiec tamtej grupy Sławomir Łosowski, natomiast dawny gitarzysta Grzegorz Skawiński i dawny basista Waldemar Tkaczyk posługują się nazwą "Kombii". W 1992 roku Skawiński i Tkaczyk odeszli z zespołu, a po jakimś czasie zawiesił on działalność. Jednak w 2003 roku Skawiński i Tkaczyk reaktywowali grupę bez Łosowskiego. Ten oświadczył, że tylko on ma prawo do używania nazwy "Kombi", więc grupa Skawińskiego i Tkaczyka występuje pod nieco zmodyfikowaną nazwą.

Łosowski w styczniu 2014 roku wystąpił o rejestrację unijnego znaku towarowego "Kombi", dzięki czemu miał on wyłączne prawa do korzystania z tego tej nazwy. W roku 2016 Skawiński skierował do EUIPO (unijny urząd zajmujący się kwestiami własności intelektualnej) wniosek, domagając się unieważnienia praw do znaku towarowego, które przysługiwały Łosowskiemu. Urząd przychylił się do argumentów Skawińskiego. Łosowski się odwołał i sprawa trafiła do TSUE. W ostatnią środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w tej sprawie, uznając argumenty przedstawione przez Łosowskiego za bezzasadne i oddalając skargę.

"Nadal jestem Łysym z Kombi". Sławomir Łosowski skomentował wyrok TSUE w sprawie znaku towarowego

Sławomir Łosowski postanowił skomentować wyrok TSUE publikując specjalne nagranie:

Zacznę od tego, że - jak widzicie - moja łysa głowa w okularach i spodnie w paski pozostają na właściwym sobie miejscu. Nadal jestem Łysym z Kombi. A co najważniejsze moje Kombi gra i grać będzie. Nadal będziecie mogli usłyszeć na żywo naszą muzykę w moim autorskim oryginalnym brzmieniu, znanym publiczności od 46 lat.

Oczywiście "łysy z Kombi" to nawiązanie do żartów z Grzegorza Skawińskiego, który notabene też jest łysy.

Teraz Łosowski będzie posługiwać się znakiem towarowym Kombi Łosowski - wszystko przez to, że TSUE unieważniło znak towarowy Kombi:

Odnosząc się do faktów: Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk 30 lat temu odeszli na własną prośbę z KOMBI. Nie wyrzuciłem ich z zespołu. Tak to w życiu bywa, że jak ktoś nie chce grać w zespole, to nikt go zmuszać nie będzie. No a teraz jak to wygląda, sami widzicie, słyszycie i czytacie. Eksmuzycy KOMBI zarejestrowali sobie znak towarowy Kombii z dwoma "i" zamykając mi formalnie prawo do korzystania ze znaku towarowego Kombi. Swoją drogą to jest groteskowe, że najpierw ktoś rejestruje znak łudząco podobny do oryginału, a potem oryginał nie może być zarejestrowany, bo jest zbyt podobny do swojego klona. Dlatego nie dziwię się wcale, że część spośród Was czuje się zdezorientowana lub przeżywa tzw. dysonans poznawczy

Łosowski nadal zamierza występować i kończąc nagranie życzył swoim fanom "Słodkiego, miłego życia".