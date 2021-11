Słońce zaczęło migać, aż zgasło. Tajemniczy fenomen zarejestrowały kamery [WIDEO]

W sieci rozgorzała na nowo dyskusja dotycząca tajemnicze nagranie, którego dokonano na portugalskich Azorach. Słońce zaczęło tam migać, aż całkiem zgasło. Wszystko odbyło się na oczach przerażonych pielgrzymów. Co ciekawe, następnego dnia region nawiedziło katastrofalne trzęsienie ziemi.

Tajemniczy przypadek miał miejsce 8 lipca 1998 roku na portugalskim archipelagu Azorów, na wyspie Faial. Znajdują się tam pustelnie, które często odwietrzne są przez pielgrzymów. Tego dnia nasza dzienna gwiazda na przemian zapalała się i gasła. Przerażeni pielgrzymi od razu porównali to dziwne zjawisko do cudu z Fatimy. Kolejnego dnia na wyspie doszło do katastrofalnego w skutkach trzęsienia ziemi.

Fenomen podobny do "Cudu Słońca"?

13 maja 1917 trójka pastuszków z Fatimy: Łucja Santos oraz rodzeństwo Franciszek i Hiacynta Marto bawili się na polanie. W pewnym momencie ich oczom ukazała się Matka Boska, stojąca na pobliskim dębie. Jak opisywała Łucja, była ona ubrana w białe szaty i „promieniejąca światłem czystszym i intensywniejszym od kryształowego pucharu z wodą, prześwietlonego promieniami słonecznymi”. Maryja wówczas ukazała im obraz piekielnych czeluści, do której trafiają duszę wszystkich grzeszników.

Do kolejnych objawień dochodziło dokładnie co miesiąc i trwały one do 13 października 1917 roku. Ostatnie z nich odbyło się na oczach nawet 100 tysięcy pielgrzymów. Słońce wedłóg słów świadków wirowało tego dnia w różnych kierunkach. Matka Boska zapowiedziała wybuch drugiej wojny światowej, do którego miało doprowadzić szerzenie przez Rosję swoich błędnych nauk po świecie. Maryja wspomniała również o prześladowaniach Kościoła oraz wielkim cierpieniu papieża. Wojnę miało poprzedzać pojawienie się na nocnym niebie tajemniczych świateł - w styczniu 1938 roku w wielu miejscach świata odnotowano pojawienie się silnej zorzy polarnej. Fenomen z Cova da Iria koło Fatimy w Portugalii, przez Kościół rzymskokatolicki uznawane za cud.

Tajemnicze światła na niebie

Istnieje takie pojęcie jak "światła trzęsienia ziemi". Dziwne iluminacje obserwowane na niebie w rejonach występowania stresu tektonicznego, aktywności sejsmicznej lub wulkanicznej oraz w ich pobliżu. Tajemnicze niebieskie światła ukazały się ostatnio nocą z 7 na 8 września podczas trzęsienia ziemi w meksykańskim Acapulco.

Epicentrum wstrząsów znajdowało się w miejscowości Guerrero w pobliżu Acapulco. Trzęsienie miała magnitudę 7. Co ciekawe miejsce wstrząsów znajdowało się na niewielkiej głębokości - około 12 kilometrów. Wielu mieszkańców Meksyku nagrało przerażające widoki na niebie nad miastem. Filmiki opatrzone hasztagiem "apokalipsa" pojawiały się w mediach społecznościowych.

Naukowcy nadal nie umieją do końca wytłumaczyć tego fenomenu. Rozważane jest kilka hipotez: zjawisko piezoelektryczności, efekty spowodowane ogrzewaniem przez tarcie, emisja eksoelektronowa oraz tryboluminescencja.