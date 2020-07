Słoweński skoczek narciarski rozpoczął karierę muzyczną. Nagrał hit lata?

Žiga Jelar to 22-letni skoczek narciarski ze Słowenii. Reprezentant tego kraju występował już wielokrotnie w zawodach indywiduwalnych i grupowych na najważniejszych wydarzeniach sportowych. W ostatnim sezonie występował w kadrze A Słowienii, a na zawodach w Lilyhammer zajął 2. miejsce. W 2017 roku natomiast należał do mistrzowskiej drużyny juniorów na zawodach w Park City.

Podczas trwania pandemii koronawirusa, gdy nie odbywały się zawody narciarskie, ani sesje treningowe zawodników, Jelar musiał znależć sobie nowe zadanie. Młody mężczyzna odkrył w sobie talent wokalny, którym teraz chwali się z całym światem.

Skoczek narciarski muzykiem

W siecie właśnie pojawił się utwór młodego słoweńskiego skoczka. Utwór zatytułowany „Greva nad oblake”, co można tłumaczyć jako: „Spacerując nad chmurami”, już zbiera pierwsze pozytywne opinie na kanale YouTube mężczyzny.

Jak brzmi piosenka? Posłuchajmy

Co ciekawe – jest to już kolejny utwór, który pojawił się na kanale Jelara. Dwa miesiące temu zaprezentował wideo, w którym wraz z przyjaciółmi wykonuje utwór „Dance with Somebody” z repertuaru szwedzkiej grupy rockowej Mando Diao. Pierwszym oryginalnym utworem skoczka była jednak piosenka „PRIJATELJI”, opublikowana już w grudniu zeszłego roku

Czytaj także: Znamy rozpiskę festiwalu Pol'and'Rock 2020. Kto, kiedy i o której godzinie zagra w studiu WOŚP?