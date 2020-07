„Słowiański Tarzan w kosmosie”. Takiej gry VR jeszcze nie było

Już po zapoznaniu się z pomysłem na grę Yupitergrad widać, że w grze można będzie cieszyć się doskonale widoczną słowiańską duszą. I to taką symbolizowaną przez przykuc i dres z obowiązkowymi trzema paskami.

Przygody pechowego kosmonauty można będzie można poznać z bardzo osobistej perspektywy, jako że gra powstaje jako tytuł Virtual Reality i akcję będziemy przeżywać po włożeniu na głowę hełmu HTC Vive lub Oculus Rift. W późniejszym terminie Yupitergrad pojawi się także na Oculus Quest i PlayStation VR.

Polska gra VR The Wizard pozwala rzucać zaklęcia jak prawdziwy czarodziej

„Słowiański Tarzan” będzie musiał ratować swoją skórę udając się tam, gdzie wzrok nie sięga za pomocą wystrzeliwanych z rąk lin z przyssawkami. Niejednemu zapewne zakręci się w głowie.

W zaledwie kilku zdaniach twórcom gry udało się skondensować atmosferę, jakiej można się spodziewać podczas rozgrywki.

"

Ucałuj swoją babuszkę na pożegnanie i wskakuj do statku kosmicznego, by stać się galaktycznym Indianą Jonesem! Skacz na linkach pomiędzy industrialnymi platformami i korzystaj ze specjalnych wyskoczni. Poznaj perspektywę kosmicznego towarzysza i rozwiązuj niecodzienne zagadki. Wszystko to okraszone iście słowiańskim humorem. "