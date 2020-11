Słowo roku 2020 wybrane. Idealnie opisuje ostatnie 11 miesięcy

Słownik Collinsa to jeden z najpopularniejszych i najważniejszych angielskich słowników. Twórcy kolejnych wznowień wybrali słowo roku 2020.

Słowo roku 2020. Jaki wyraz najlepiej opisuje ostatnie miesiące?

Słowem roku 2020 według Słownika Collinsa został "lockdown". Jak czytamy na stronie BBC, leksykografowie zarejestrowali ponad 250 tysięcy przypadków użycia słowa. Rok temu było ich zaledwie 4 tysiące.

Według definicji słownika "lockdown" oznacza "nałożenie surowych ograniczeń na podróżowanie, interakcje społeczne i dostęp do przestrzeni publicznej". W starciu o słowo roku rywalizowały także inne wyrazy, które nawiązują do czasów pandemii koronawirusa. Był to "furlough"- czasowy urlop pracowników ze względu na szczególne potrzeby firmy, "social distancing" - dystans społeczny, "key worker" - pracownik zapewniający niezbędne usługi, "coronavirus" czy "self-isolate" - samoizolacja.

Popularne słowa, które nie miały związku z pandemią, odnosiły się do społecznych i politycznych wydarzeń. Skrót BLM - Black Lives Matter zanotował wzrost użycia o 581 procent. Na liście znalazł się też "Megxit", czyli połączenie słów Brexit z imieniem księżnej Meghan, która zrezygnowała z obowiązków królewskich.

Znaczenie mediów społecznościowych zostało podkreślone dzięki popularności słowa "TikToker" oraz "mukbang". Ostatnie określenie to termin pochodzący z Korei Południowej. Oznacza gatunek wideo, na których autorzy filmików jedzą ogromne ilości jedzenia.

Jak twierdzi Helen Newstead, konsultantka do spraw treści językowych w firmie Collins:

" Język jest odzwierciedleniem otaczającego nas świata, a rok 2020 został zdominowany przez pandemię. Izolacja wpłynęła na nasz sposób pracowania, nauki, robienia zakupów czy prowadzenia życia towarzyskiego. "

Słowa roku według Słownika Collinsa

