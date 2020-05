Śmiertelne walki emerytów w Just Die Already. Nowa gra twórców Symulatora Kozy [WIDEO]

W świecie, w którym załamał się system emerytalny starsi ludzie nie mają już niż do stracenia. Postanawiają więc wziąć sprawiedliwość w swoje własne ręce, siejąc wszędzie śmierć, zniszczenie i pożogę.

Millenialsi zamiast wziąć się do porządnej roboty i zarabiać na świadczenia emerytalne dla poprzedniego pokolenia wolą siedzieć w domu i grać w gry. Listonosz nie przynosi więc pieniędzy, a trzynasta emerytura to czasy tak odległe, że aż nieprawdziwe.

W związku z gwałtownym starzeniem się społeczeństwa taka dystopiczna wizja przyszłości wcale nie musi leżeć w dalekiej przyszłości. Twórcy Symulatora Kozy popuścili wodze fantazji i zastanowili się, jak wyglądałby świat, w którym emeryci muszą dosłownie walczyć o przetrwanie.

W rezultacie wykoncypowali grę Just Die Already, w której pojawia się model fizyki znany z Goat Simulatora oraz zadziwiająco odporni na środki przymusu bezpośredniego emeryci. Ze zwiastuna wygląda na to, że są znacznie twardsi niż przedsiębiorcy.

Just Die Already. Symulator emerytów walczących o przetrwanie

Fabuła gry streszczona jest w kilku słowach:

" Wykopano Cię z domu spokojnej starości, a jedyną możliwością ponownego otrzymania opieki emerytalnej jest wykonywanie niebezpiecznych wyzwań i przeczesywanie świata w poszukiwaniu biletów gwarantujących ten przywilej. "

W Just Die Already można grać samodzielnie lub wykrzykiwać tytułowy slogan do przeciwników w grze wieloosobowej.

Gra ma pozwolić przy okazji na okazanie swojego wewnętrznego niezadowolenia w stosunku do nowych, roszczeniowych pokoleń.

" Dziesiątkuj populacje milenialsów i zoomerów (wieczna olewka dla Pokolenia X). NPC-e reagują w zależności od wieku – jedni śmieją się i klaszczą, a inni wieją w popłochu. "

Premiera Just Die Already przewidziana jest na lato 2020 roku. Bliższych szczegółów nie podano.

