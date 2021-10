Snoop Dogg twierdzi, że Dr Dre "pracuje nad muzyką do nowego GTA"

Snoop Dogg i Dr Dre to legendy współczesnej muzyki, które pomogły ukształtować brzmienie rapu w latach dziewięćdziesiątych i na początku lat dwutysięcznych. Wygląda na to, że Dre zamierza zrobić to ponownie.

Dr Dre pracuje nad muzyką do nowego GTA?

No okej - może trochę przesadzamy, bo chodzi jedynie o muzykę do GTA, ale nadal - prospekt nowej muzyki od Dr Dre to świetna wieść dla fanów rapu z West Coast, a także dla graczy. Snoop Dogg stwierdził bowiem, że Dre pracuje nad "nowym Grand Theft Auto", co może oznaczać, że Rockstar pracuje po cichu nad 6. odsłoną serii.

Legendarny raper stwierdził niedawno w rozmowie z Rolling Stone, że Dre jest aktywny zawodowo, a jego ostatnim projektem jest właśnie muzyka na potrzeby serii GTA. Niestety Snoop nie doprecyzował, o co konkretnie chodzi, ale możemy zaraz na ten temat pospekulować:

Wiem, że Dre jest teraz w studiu. Wiem też, że robi kawał zaje*istej muzyki. Część z niej jest związana z nowym GTA, które ma kiedyś wyjść. Dlatego moim zdaniem jego muzyka zostanie przedstawiona światu w taki sposób - przez grę GTA.

Oczywiście najlepszą wieścią byłoby to, że Rockstar już teraz pracuje nad ścieżką dźwiękową do GTA VI. Niestety, możemy założyć, że tak raczej nie jest - wszystko dlatego, że niedługo ma zadebiutować odświeżona trylogia gier GTA III, Vice City oraz oczywiście San Andreas. Z tego powodu bardziej prawdopodobne jest to, że Dr Dre tworzy nowe kawałki na potrzeby radia w San Andreas.

W końcu wszystko się zgadza - Los Santos jest inspirowane Los Angeles, akcja rozgrywa się w latach 90., kiedy gangsta rap był najgorętszym gatunkiem muzycznym na świecie, a w samej grze są postaci inspirowane prawdziwymi raperami. Dr Dre i jego muzyka pasują do tego klimatu idealnie.

Oczywiście mamy nadzieję, że się mylimy, a Dre faktycznie pracuje nad muzyką do Grand Theft Auto VI. Jednak zanim dowiemy się czegokolwiek na temat tej produkcji, w sprzedaży pojawi się GTA: The Trilogy - Definitive Edition. Kolekcja gier zadebiutuje w sprzedaży już 11 listopada 2021 roku.