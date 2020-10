Sonar znalazł potwora z Loch Ness? Odczyt wskazuje 9 metrowy niezidentyfikowany obiekt na dnie jeziora

Kryptydy to niepotwierdzone przez naukę zwierzęta, które istnieją różnego rodzaju opowieściach naocznych świadków i nadziejach ich poszukiwaczy. Jednym z najsłynniejszych kryptyd jest Nessie, czyli słynny potwór z Loch Ness. Czy w końcu badaczom udało się wpaść na trop stwora?

Od setek lat pojawiają się opowieści o dziwnym stworzeniu zamieszkującym słynne szkockie jezioro. Setki osób przysięgają, że widziały potwora na własne oczy. Tylko w 2019 roku zgłoszono 18 spotkań z Nessie. Istnieje też wiele fotografii i nagrań, które mają dowodzić, że potwór to nie element lokalnego folkloru, a fakt.

Z tego powodu kilkukrotnie prowadzono w Loch Ness badania naukowe, by raz na zawsze potwierdzić lub obalić domysły na temat jego tajemniczej rezydentki z długą szyją. Wyniki badań nigdy nie były jednoznaczne i podobnie jest tym razem. Jak podaje serwis scotsmans.com, właściciele firmy Cruise Loch Ness organizującej rejsy po jeziorze w miejscowości Fort Augustus, postanowili wyruszyć łodzią wyposażoną w sonar na poszukiwania Nessie. Okazało się, że odczyt przerósł ich najśmielsze oczekiwania.

Według instrumentu, który skanował dno największego zbiornika wodnego w Szkocji, na głębokości 190 metrów wykryto ponad 9-metrowy obiekt. Nie udało się jednak ustalić, czy chodzi o jakiś przedmiot, czy ogromne zwierzę. Szef firmy, Ronald Mackenzie skomentował odkrycie, do którego doszło w środę 7 października 2020 roku.

Kto wie, co to jest. Na dnie jeziora jest sporo ryb, mięsożernych pstrągów i węgorzy. Wierzę, że głęboko w jeziorze żyje coś wielkiego. Chciałbym, żeby to była Nessie. To coś żeruje na węgorzach lub pstrągach. To dość niezwykłe zjawisko. (...) Ekspert od sonaru przyjrzał się odczytowi i powiedział, że jest prawdziwy. Na pewno coś tam jest. Zamierzam przekazać zdjęcie do badań firmie, która wykonała ten sprzęt. Jest to dość nowoczesna technologia. Obiekt był na głębokości 190 metrów. Jezioro ma 300 metrów głębokości. "