Songs of Conquest będzie następcą Heroes 3? Strategia zbiera świetne oceny

10 maja 2022 roku na Steamie, GOG i Epic Games Store zadebiutowała we wczesnym dostępie gra Songs of Conquest, czyli swego rodzaju duchowy spadkobierca Heroes of Might and Magic 3.

Songs of Conquest będzie hitem? Produkcja zbiera świetne recenzje

Wygląda na to, że twórcom z Lavapotion udała się sztuka, której studiu New World Computing, a później też Ubisoftowi, nie udała się przez ostatnie 23 lata - chodzi o zrobienie bardzo dobrej następczyni Heroes of Might and Magic 3.

Tą jest debiutująca we wczesnym dostępie gra Songs of Conquest, która chociaż nie należy do serii Might and Magic, to jest bardzo, ale to bardzo podobna do najpopularniejszej odsłony tej franczyzy z "trójką" w tytule. Produkcja Lavapotion trafiła do sprzedaży 10 maja 2022 roku i w ciągu 24 godzin od premiery przykuła sporą uwagę graczy.

W szczytowym momencie grało w nią prawie 4 tysiące osób (wyniki ze SteamDB), co jest wynikiem zaskakująco dobrym - mówimy w końcu o bardzo niszowej produkcji od małego studia, która do tego należy do niezbyt popularnego gatunku strategii turowych.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun gry Songs of Conquest:

Produkcja zdobywa też świetne oceny na Steamie - zaledwie dzień po premierze Songs of Conquest może się poprawić średnią ocen "bardzo pozytywne" na 382 opinii. Gracze chwalą twórców za nawiązania do przeszłości i ilość nostalgii, którą można odczuć po włączeniu produkcji. Na szczęście na tym pozytywy się nie kończą, bo na pochwały zasługuje też sama rozgrywka, stylizowana grafika, a także oprawa muzyczna.

Jak piszą sami twórcy:

Songs of Conquest to turowa gra strategiczna inspirowana klasykami lat 90. Kontroluj potężnych magów zwanych "Wielders" i udaj się w nieznane krainy. Tocz bitwy przeciw armiom, które ośmielą się stanąć ci na drodze, i odszukaj potężne artefakty. Świat czeka na twoje podboje!

Gra oferuje tryb jednoosobowy, a także wieloosobowy - tutaj można grać nie tylko przez internet, ale również w trybie lokalnej współpracy. Wiecie, hot seat jak klasycznych "Hirołsach 3". Tak jak wspomnieliśmy, gra Songs of Conquest jest już dostępna na Steamie, Epic Games Store oraz GOG.