Sony cenzuruje użytkowników Playstation 5 na Twitterze? Karze za przekleństwa, których nie ma

Playstation 5 cenzuruje swoich użytkowników?

Jak podaje portal The Gamer, Sony podobno cenzuruje użytkowników Playstation 5 na Twitterze. Według informacji, wbudowany w konsole system dzielenia się wideo oraz screenami z gier został wyposażony w filtr przekleństw/wulgaryzmów, który blokuje niektóre słowa, czy frazy i dopóki się ich nie wyrzuci z wiadomości, to materiał nie zostanie udostępniony.

Brzmi to w gruncie rzeczy sensownie i pozwala firmie na ograniczenie niepotrzebnych kontrowersji związanych z nieodpowiednimi wypowiedziami powiązanymi z ich konsolą. Niestety, wygląda na to, że zaimplementowany system filtrowania treści nie spełnia do końca swojej funkcji.

Przynajmniej tak możemy wnioskować po niektórych tweetach, gdzie widzimy wiadomości... całkowicie pozytywne, które blokowane są przez filtr Playstation. Przykładem takiego zdarzenia może być przypadek np. Patricka Beja z Twittera. Mężczyzna chciał udostępnić zrzut ekranu z gry "Astro's Playroom", gdzie chwali gloryfikowane demo nowego sprzętu od Sony.

PS5 stwierdziło jednak, że słowa, których użył są wysoce niestosowne i konsola nie będzie tolerowała pochwał w swoim kierunku. Dziwna sprawa, ale zobaczcie sami:

Jak widzicie, tweet nie zawiera żadnego przekleństwa. Być może problemem jest słowo "torrent", które jest dość popularne w środowisku pirackim. Jest to tylko teoria, ponieważ na razie ani Sony, ani Playstation nie ustosunkowało się do tych doniesień. Konsola pojawiła się w sprzedaży 19 listopada 2020 roku, ale na razie możecie mieć problem z kupieniem sprzętu.