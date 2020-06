Sony zapłaci majątek za znalezienie błędów w Playstation 4

PlayStation Blog podzieliło się niedawno szczegółami nowego programu przygotowanego przez Sony, który nosi nazwę PlayStation Bug Bounty Program. Inicjatywa została stworzona we współpracy Sony Interactive Entertainment oraz HackerOne. Całość jest dość prosta - użytkownicy Playstation 4 i różnych usług związanych z konsolą mają za zadanie szukać błędów i problemów w oferowanych przez firmę usług.

Playstation zapłaci krocie za znalezienie błędów w ich dziełach

To ma pomóc w sprawieniu, by platforma była jeszcze bezpieczniejsza, a jej struktura sieciowa mniej odporna na ataki (jak ten, przez który kilka lat temu wyciekły dane kilkudziesięciu tysięcy użytkowników Playstation Network). Co jest jeszcze ciekawszą wiadomością dla użytkowników, ci którzy znajdą błędy, zostaną nagrodzeni pieniężnie. Stawki robią wrażenie, bo wynoszą od 100 dolarów do (aż!) 50 tysięcy dolarów!

Na stronie HackerOne opublikowano listę nagród w zależności od odnalezionych błędów, a także formularze kontaktowe do oddziałów, które zajmą się weryfikacją zgłoszonych problemów. Zapoznajcie się z nimi poniżej:

Trzeba przyznać, że oferta jest całkiem kusząca. Sony oprócz tego przygotowuje się do startu Playstation 5, który odbędzie się w listopadzie 2020 roku. Zanim jednak do tego dojdzie, czeka nas premiera nowej ekskluzywnej gry na konsole PS4. Mowa oczywiście o produkcji "Ghost of Tsushima", która zadebiutuje 17 lipca 2020 roku.