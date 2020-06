Sony znowu odwołało pokaz Playstation 5. Jaki jest powód?

Chociaż sklepowy debiut Playstation 5 jest planowany na okres przedświąteczny 2020 roku (przełom listopada i grudnia), to Sony wciąż skupia się głównie na promowaniu swoich ostatnich dwóch hitów na konsole PS4. Mowa oczywiście o nadchodzącym "The Last of Us 2" od Naughty Dog i "Ghost of Tsushima", przygotowywanym przez studio Sucker Punch.

Playstation 5 - pokaz konsoli znów się nie odbędzie

Sony planowało jednak rozpocząć kampanię marketingową PS5, przygotowując oficjalny pokaz sprzętu, który miał się odbyć 4 czerwca 2020 roku. Playstation miało pokazać nowe, niezapowiedziane jeszcze produkcje, a także przedstawić graczom porównanie grafiki między grami na PS4 i PS5 (wiemy na pewno, że m.in. "The Last of Us 2" będzie dostępne również na nowszą z konsol). Niestety, konferencja Sony została przełożona na czas nieokreślony.

Co stało za decyzją? Cóż, powód był prosty - USA nie tylko zmaga się z koronawirusem, ale ostatnio również z protestami i zamieszkami wywołanymi przez policyjną brutalność oraz śmierć George'a Floyda. Jak tłumaczy Sony na swoim Twitterze:

" Zdecydowaliśmy, że przeniesiemy nasze wydarzenie, które miało się odbyć 4 czerwca. Rozumiemy, że gracze z całego świata pragną zobaczyć gry na Playstation 5, ale uważamy, że teraz nie jest dobry moment na triumfowanie i celebrację. Chcemy się na razie usunąć w cień i oddać pole osobom, które mają ważniejsze rzeczy do powiedzenia. "

Tak jak wspomnieliśmy - Sony nie określiło jeszcze daty pokazu Playstation 5. Konsola trafi do sprzedaży w okresie przedświątecznym 2020.