Sophie Turner skomentowała słowa o koronawirusie nieodpowiedzialnej gwiazdy Marvela: "Je*ać twoją wolność!"

Pandemia koronawirusa opustoszyła miasta na całym świecie. Wiele osób bardzo poważnie podeszło do zaleceń specjalistów z WHO i przestrzega dobrowolnej kwarantanny. Niestety są również ludzie ignorujący izolację. Zalicza się do nich Evangeline Lilly, która publicznie pochwaliła się, że nic nie robi sobie z ryzyka rozprzestrzeniania koronawirusa. Gwiazda "Gry o tron" nie pozostała obojętna na nieodpowiedzialny komentarz starszej koleżanki po fachu.

Koronawirus: Sophie Turner ostro o postawie Evangeline Lilly

W przedostatnim tygodniu marca 2020 roku na Instagramie gwiazdy filmu "Ant-Man i Wasp" pojawił się kontrowersyjny wpis. Evangeline Lilly przyznała się w nim, że odwiozła swoje dzieci na obóz gimnastyczny, mimo wyraźnych poleceń mówiących o zostaniu w domu. Aktorka uznała, że dobrowolna kwarantanna ogranicza jej wolność.

Sophie Turner, młoda aktorka słynąca z ról Sansy Stark w "Grze o tron" i Jean Grey w ostatniej odsłonie serii "X-Men" postanowiła odpowiedzieć na wypowiedź Lilly w transmisji na żywo prowadzonej na Instagramie. Jeden z fanów nagrał fragment relacji i zamieścił ją na swoim Twitterze.

" Zostań w domu. Nie bądź, ku*wa głupi. Nawet jeśli cenisz sobie swoją "wolność" ponad własne zdrowie. Je*ać twoją wolność. Robiąc to, możesz zarazić innych ludzi innych bardziej narażonych ludzi wokół ciebie, Więc zostańcie w domach! To nie jest fajne ani mądre. Oto herbatka! "

Ostatnie zdanie to bezpośrednie nawiązanie do postu Lilly, w którym aktorka zamieściła zdjęcie porannej herbaty. Turner w ostrych słowach odpowiedziała na wpis gwiazdy Marvela, unaoczniając widzom, jak lekkomyślne jest celowe ignorowanie kwarantanny. Niestety Lilly to nie jedyna znana osoba, która sceptycznie podeszła do izolacji spowodowanej koronawirusem.

Wcześniej wypowiedzi w podobnym tonie zaserwowała Vanessa Hudgens, która poddała w wątpliwość efektywność zamknięcia się w czterech ścianach. Według niej los osób, które umarły z powodu COVID-19 i tak był "przesądzony". Po jakimś czasie aktorka stwierdziła, że jej wypowiedź została wyrwana z kontekstu.

Mimo swoich wypowiedzi Lilly i Hudgens to mniejszość. Większość znanych osób zachęca swoich fanów do zostania w domach, by nie narażać na kontakt z wirusem nie tylko siebie, ale przede wszystkim innych osób, które mogą przypłacić zachorowanie na COVID-19 życiem.

