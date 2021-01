Sophie Xenon nie żyje. Nominowana do Grammy ikona LGBT+ miała 34 lata

Wstrząsające wieści dla wszystkich miłośników elektronicznego brzmienia. 30 stycznia 2021 roku zmarła Sophie Xenon, znana lepiej po prostu jako Sophie. Miała jedynie 34 lata.

Sophie Xenon nie żyje - ikona LGBT+ miała 34 lata

Jak podaje The Guardian, śmierć artystki potwierdziła wytwórnia muzyczna PAN. Do śmierci doszło w ateńskim domu Sophie "po nagłym wypadku".

Nie zdradzono dokładnej przyczyny śmierci gwiazdy. Sophie urodziła się 17 września 1986 roku w Glasgow w Szkocji. Była wokalistką, producentką muzyczną, twórczynią tekstów oraz DJ-ką. Cechą charakterystyczną jej twórczości była synteza popu z nietypowymi dźwiękami elektronicznymi. Popularność zyskała dzięki singlom "Bipp" z 2013 roku i "Lemonade" wydanego rok później.

W 2018 roku Sophie wydała swój debiutancki album "Oil of Every Pearl's Un-Insides", za który była nominowana do nagrody Emmy za najlepszą płytę elektroniczną/dance. Blisko współpracowała z artystami wydającymi w wytwórni PC Music, takimi jak A.G. Cook i GFOTY oraz z bardziej rozpoznawalnymi gwiazdami pokroju Madonny, Lady Gagi, Charliego XCX, Vince'a Staplesa, Kim Petras, czy grupy Itzy.

Początkowo była bardzo tajemniczą artystką - zasłaniała twarz i modulowała głos podczas wywiadów, co tylko jeszcze bardziej intrygowało jej fanów. W październiku 2017 roku dokonała coming outu i wyznała, że jest transgenderową kobietą. Tym samym zapisała się na kartach historii jako pierwsza transpłciowa osoba, która została nominowana do nagrody Grammy. Sophie była bardzo ważną przedstawicielką społeczności LGBT+.