"South Park" przewidział koniec świata? Teoria naukowa głosi, że zmienimy się w kraboludzi

Lubicie historyjki o końcu świata? Fascynują Was brednie jasnowidzów, którzy co roku przepowiadają inną katastrofę, która właśnie zmierza w kierunku Ziemi, ale nigdy do niej nie dochodzi? Wierzycie w teorie spiskowe, mówiące, że za koniec świata będą odpowiadać kosmici, Illuminati czy inne diabły? To ten artykuł Was zaskoczy, bo zdaniem naukowców kres ludzkości ma wyglądać zupełnie inaczej.

Karcynizacja - ludzie zmienią się w kraby?

Od setek tysięcy lat ludzie obawiają się przyjścia dnia, w którym ziemia lub ich gatunek przestaną istnieć. Różnego rodzaju końce świata są zwiastowane od pokoleń i każdy z nas słyszał już co najmniej kilkukrotnie, że zagłada nadejdzie jutro... i oczywiście nic się nie działo. Co ciekawe, mimo zdobyczy nauki ludzkość nadal ma tendencję do dawania wiary w czcze gadanie szarlatanów. A okazuje się, że naukowcy mają w tej kwestii nie tylko więcej do powiedzenia. Poza tym ich poparte badaniami wizje są o wiele ciekawsze.

Od jakiegoś czasu popularność w internecie zdobyło pojęcie carcinisation, co po polsku można przetłumaczyć jako karcynizacja. Ukuł je brytyjski naukowiec Lancelot Borradaile, który w 1917 roku napisał monografię "On the Pontoniinae". Opierając się na badaniach swojego kolegi po fachu Percy'ego Sladena Trusta, który kilka lat wcześniej brał udział wyprawie badawczej Oceanu Indyjskiego, doszedł do wniosku, że ewolucja dąży do zmienienia wszelkich istot żywych na Ziemi... w kraby.

Według badań karcynologów, czyli zoologów zajmujących się analizą skorupiaków, w ciągu historii ewolucja pięciokrotnie podejmowała stworzenia się różnego rodzaju krabów. Tylko dwie z tych "prób" naukowcy określają mianem prawdziwego kraba. Pozostałe trzy przyczyniły się do powstania stworzeń, które dla przeciętnego człowieka mogą bardzo przypominać kraby, ale w rzeczywistości nie mają z nimi wspólnego przodka ewolucyjnego.

Teoria przez ponad sto lat leżała sobie spokojnie w odmętach zapomnienia przez zwykłych szarych ludzi, aż tu nagle internet oszalał na punkcie karcynizacji. Bardziej na zasadzie mema, niż rzeczywistej obawy o przyszłość ludzkości, ale temat stał się nośny, szczególnie na Twitterze.

Jestem szczerze zatroskany, że karcynacja jest prawdziwym zjawiskiem, w którym pozornie niepowiązane organizmy stopniowo, w ciągu tysiącleci, ewoluują w kraby. Mam nadzieję, że nie zostanę krabem.

Karcynizacja.

W końcu wszyscy zamienimy się w kraby.

Karcynizacja idzie po nas wszystkich.

Proces ewolucyjny dostrzeżony przez Borradaile'a jest możliwym scenariuszem przyszłości organizmów żywych na świecie. Tak przynajmniej twierdzi profesor Heather Bracken-Grissom z Florida International University, która skomentowała fenomen w rozmowie z portalem popsci.com.

Musi istnieć jakaś ewolucyjna zaleta posiadania krabiej formy.

Według badaczki ewolucja może doprowadzić do powstawania hybryd rzeczonej grupy skorupiaków z innymi organizmami. Na szczęście lub na nieszczęście my raczej tego nie doświadczymy, ponieważ tego typu proces potrzebuje milionów lat. Niewykluczone jednak, że w odległej przyszłości Ziemię będą zamieszkiwać jedynie krabopodobne istoty.

Karcynizacja - czy "South Park" przewidział koniec ludzkości?

Co ciekawe nikt nie powiązał internetowej mody na karcynizację z jednym ze słynnych odcinków serialu animowanego "South Park". W ósmym odcinku siódmego sezonu kreskówki zatytułowanym "South Park Is Gay", pojawiają się istoty, które być może kiedyś będą chodzić po naszej planecie. Mowa o kraboludziach - złych stworzeniach, które "smakują jak kraby, gadają jak ludzie", planujących przejąć władzę nad światem. W tym celu postanowiły zamienić wszystkich mężczyzn na ziemi w metroseksualistów. W ten sposób kraboludzie chcieli osłabić ludzkość i przejść do ataku. Chociaż inwazja się nie udała, stwory powracały jeszcze kilkukrotnie na przestrzeni kolejnych sezonów "South Park".

Czy twórcy serialu przewidzieli, co się stanie w przyszłości z mieszkańcami Ziemi? A może wzorowali się na pracy Borradaile'a, wykorzystując zapomnianą teorię naukową? Trudno orzec, ale najbardziej prawdopodobną odpowiedzią na pytanie o zbieżność kraboludzi z karcynizacją wydaje się po prostu zwykły przypadek.