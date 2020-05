SpaceX wyśle dziś ludzi w kosmos. NASA: ryzyko śmierci 1 do 276

SpaceX dokonał już rzeczy, które weteranom podboju kosmosu wydawały się niemożliwe: stworzył rakietę wielorazowego użytku, której pierwszy człon wraca z kosmosu i spektakularnie ląduje na bezzałogowej barce.

Koszt dostępu do przestrzeni kosmicznej zmalał dzięki temu o rzędy wielkości, a SpaceX w krótkim czasie z debiutanta stał się hegemonem zgarniającym większość rynkowych zamówień na wynoszenie satelitów. Przedsiębiorstwo Elona Muska ma oszałamiające plany: następna rakieta, nazwana Starship, ma być znacznie większa i umożliwiać regularne loty załogowe na Marsa.

Falcon 9 stał się kosmicznym koniem pociągowym, ale jego możliwości mogły być do tej pory wykorzystywane tylko w przypadku misji bezzałogowych. 27 maja 2020 o godzinie 22.33 ma się to zmienić: w ramach misji Demo-2, demonstrującej możliwości kapsuły Crew Dragon, na ISS polecą dwaj amerykańscy astronauci.

Pierwszy załogowy lot SpaceX. NASA szacuje ryzyko śmierci jako 1 do 276

Kapsuła Crew Dragon to rozwinięcie Dragona, który od lat dostarcza zapasy na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Załogowa wersja odbyła jak do tej pory jeden lot testowy, podczas którego przetestowano system zbliżania się do ISS, pozwolono także na przyłączenie kapsuły do stacji.

Misja Demo-2 określana jest w USA jako przełomowa, gdyż nie tylko uniezależni Amerykanów od korzystania z coraz droższych usług Rosjan, lecz także otworzy zupełnie nowy rozdział w historii ludzkiej eksploracji kosmosu. Lot Falcona 9 wraz z Crew Dragon będzie pierwszym wyniesieniem astronautów na orbitę za pomocą komercyjnego partnera NASA.

Agencja oszacowała, jakie ryzyko podejmą startujący w misji Demo-2 astronauci. Niebezpieczeństwo niepowodzenia startu oceniono jako 1 do 60 (w przypadku promu kosmicznego było to 1 do 68). Ryzyko poniesienia przez astronautów śmierci wynosi według specjalistów NASA 1 do 276. Nie podano, w jaki dokładnie sposób dokonano obliczeń. Przebieg misji będzie transmitowany na żywo na kanale SpaceX w serwisie YouTube; astronauci dotrą na ISS niemal 20 godzin po starcie.

