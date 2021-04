Spacerowicze odkryli gigantyczny szkielet na plaży. "OMG Nie! To Nessie"

8 kwietnia 2021 Polly Burns zamieściła na Twitterze zdjęcia ogromnego szkieletu, który jej siostra odkryła na plaży w South Uist. Zapytała internautów, czym ich zdaniem może być to tajemnicze znalezisko.

Odnaleziono ogromny szkielet nieznanego stworzenia

Internauci ruszyli z pomocą, a sama autorka była zdumioną ogromną liczbą odpowiedzi, które otrzymała pod postem.

Mieszkająca w Edynburgu Polly Burns napisała:

Moja siostra właśnie przeniosła się do South Uist i znalazła ten szkielet. Czy znajdzie się ktoś, kto może pomóc z ustaleniem jego tożsamości? Golden retriever dla porównania skali znaleziska.

Kobieta niemal natychmiast otrzymała setki komentarzy. Teorie na temat tego, jakie zwierzę mogło pozostawić gigantyczne, tajemnicze kości, wahały się od fantastycznych do bardziej przyziemnych. Internauci twierdzili, że mogą to być szczątki dinozaura czy jakiegoś morskiego potwora. Odpowiadając na post, jeden z użytkowników zażartował nawet: "OMG Nie! To Nessie". Część komentujących twierdziła jednak, że mamy do czynienia z martwym kaszalotem.

Dwa dni później Polly potwierdziła tą ostatnią teorię:

Teraz wiemy, że to kaszalot, który wylądował w marcu zeszłego roku. To wspaniałe, że tak wielu ludzi jest zainteresowanych, to oczywiście pobudziło ludzką wyobraźnię!

Jak się okazało, rzeczywiście to był kaszalot, o którym w lutym pisała już strona Uist Sea Tours.

Kilku okolicznych mieszkańców przybyło na miejsce i potwierdziło, że kaszalot rzeczywiście utknął w tym obszarze w ubiegłym roku.

