Leonardo da Vinci nie przestaje nadal fascynować i intrygować. Większość z nas głównie kojarzy go z wybitnych dzieł sztuki, ale jego dorobek jest ogromny. Był prawdziwym człowiekiem renesansu, który zajmował się dosłownie wszystkim - badał ludzkie ciało, studiował fizykę, optykę, stworzył niewiarygodną ilość wynalazków, które wyprzedzały jego epokę. Jak wielkim był człowiekiem możemy przekonać się na multimedialnej wystawie poświęconej geniuszowi Leonarda da Vinci w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki. O dorobku artysty i naukowcy porozmawialiśmy z historykiem sztuki, Karoliną Michałowską.

Spektakularna wystawa Leonarda da Vinci w Warszawie: "Wynalazł wszystko oprócz telefonu komórkowego" [ZDJĘCIA]

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie możemy zobaczyć arcydzieła Leonadra da Vinci na ogromnych ekranach, kolumnach czy suficie, co robi niesamowite wrażenie. Multimedialne obrazy wzbogacone zostały odpowiednio dobranymi efektami wizualnymi, przestrzennym dźwiękiem, narracją lektora oraz nastrojową muzyką. W ten sposób pokazano nie tylko obrazy Leonarda, m.in. "Ostatnią wieczerzę", "Damę z gronostajem" czy "Mona Lisę", ale również notatki oraz szkice mistrza. Dzięki połączeniu technologii Digital Art 360 wraz ze sztuką, wyjątkowe detale z dzieł ożyją na oczach widzów.

Fot. Multimedialna wystawa Leonarda da Vinci

Wystawa ta jednak obejmuje nie tylko niesamowite wizualizacje, ale również eksponaty - ponad 60 wynalazków da Vinci, maszyn oraz urządzeń, zbudowanych zgodnie z oryginalnymi projektami i materiałami, które później stały się przedmiotami powszechnego użytku i służą ludzkości po dzień dzisiejszy. Wszystkie eksponaty są sprawne, można ich dotknąć i sprawdzić, jak działają.

Karolina Michałowska, historyk sztuki, w rozmowie z Antyradio.pl wyznała, że sam da Vinci malowanie odkładał na dalszy plan:

Leonardo postrzegał siebie bardziej jako inżyniera, wynalazcę niż jako malarza. W liście do Ludwika Sforzy, władcy Mediolanu, napisał 10 akapitów o tym, jakim jest genialnym wynalazcą, a w 11. wspomniał, że umie też malować. To, że wystawa kładzie duży nacisk na jego twórcze projekty i inżynieryjne dokonania wydaje mi się bardzo cenne. Leonarda głównie postrzega się jako autora "Mona Lisy" czy "Ostatniej wieczerzy", a jednak on sam siebie bardziej widział jako naukowca i odkrywcę.

Fot. Czołg wykonany na podstawie projektu Leonarda

Leonardo da Vinci interesował się praktycznie wszystkimi dziedzinami życia, począwszy od badań anatomii i ludzkich proporcji - wspaniale reprezentowanych przez człowieka witruwiańskiego, po te dotyczące latania, astronomii, grawitacji, architektury, mechaniki, botaniki, geologii, inżynierii wojskowej czy kostiumografii.

Oprócz przydatnych wynalazków wykorzystywanych do codziennej pracy, na wystawie możemy zobaczyć mechanicznego lwa, który miał zabawiać dwór:

Leonardo przez wiele lat pracował na dworze Mediolańskim jako, teraz powiedzielibyśmy, projektant i production designer w teatrze. Głównym zajęciem było projektowanie maszyn, które pozwalały tworzyć spektakl - np. poruszać kurtyną. Stworzył też tego lwa, który na przyjęciu władcy Mediolanu wjechał samodzielnie na salę bankietową i wysypały się z niego kwiaty - to była ekscytująca zabawka. To wszystko tak naprawdę było lwią częścią twórczości Leonarda w czasie pobytu w Mediolanie i on sam był bardzo dumny ze swoich projektów, które w sumie służyły rozrywce dworu. Dość niechętnie tworzył maszyny wojenne, o które był proszony, raczej czuł się pacyfistą. Stworzył np. projekt opancerzonego czołgu, karabinu maszynowego - to były projekty, o które go proszono w związku z najazdami i koniecznością obrony Mediolanu.

Co sprawia, że Leonardo nadal fascynuje i często jego dzieła możemy odnaleźć w pop-kulturze - chociażby na koszulkach w sieciówkach? Karolina Michałowska wyjaśnia:

Leonardo był postacią ponadczasową, która "wyrastała" poza swoją epokę. Da Vinci wydaje nam się bardziej współczesny niż ludziom w jego czasach. Może nas nadal ciekawi, bo jest zagadkową postacią pełną nieoczekiwanych aspektów w jego życiu czy tajemnic, skandali, których zawsze wszyscy lubią się doszukiwać. Jego sekretne sekcje zwłok, niedokończone malowidła, tajemnicze, niedopowiedziane uśmiechy na obrazach - to wszystko porusza wyobraźnię. Dorzucając do tego serię wynalazków, które działałyby, gdyby je skonstruować, ale tak bardzo wykraczały poza swoją epokę, że nigdy nie powstały - to wszystko współczesnego odbiorcę fascynuje i porusza. Mówimy, że Leonardo był człowiekiem renesansu, ale można równie dobrze powiedzieć, że był człowiekiem XXI wieku.

Fot. Multimedialna wystawa w Warszawie

Fot. Wynalazki Leonarda na wystawie w Warszawie

Da Vinci Multi-Sensory Exhibition wydaje się być zatem idealną wystawą na nasze czasy - łączy tradycyjne eksponaty z częścią multimedialną i taki zabieg spodobałby się samemu artyście, co potwierdza historyk sztuki:

Leonardo na pewno byłby bardzo zadowolony z takiej wystawy, bo sam interesował się optyką, zresztą zaprojektował projektor. Odkrył też, jak postrzegamy rzeczywistość, jak pracuje oko. Gdyby dane było mu zobaczyć projekcję jego dzieł na tej wystawie, na pewno byłby bardzo podekscytowany.

Czego nie wynalazł? Karolina Michałowska zdradza, że Leonardo pozostawił po sobie aż 13 tysięcy stron notatników z projektami. Jest tam dosłownie wszystko - poza telefonem komórkowym. Geniusz da Vinciego można zrozumieć właśnie dzięki multimedialnej wystawie w Warszawie. Da Vinci Multi-Sensory Exhibition jest dostępna dla zwiedzających do 25 czerwca 2022 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.