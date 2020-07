Spektakularny Burzowy Księżyc niedługo na naszym niebie. Gdzie i kiedy możemy obejrzeć towarzyszące mu zaćmienie?

Przed nami prawdziwa astronomiczna uczta: pełnia i półcieniowe zaćmienie Księżyca 2020. Gdzie i o której godzinie patrzeć w niebo?

Pełnia Burzowego Księżyca w lipcu 2020 będzie wyjątkowa. Kiedy najlepiej będzie widoczna?

Już 5 lipca 2020 wraz z pełnią, przypadającą w szczycie sezonu wyładowań atmosferycznych, zbiega się półcieniowe zaćmienie księżyca.

Półcieniowe zaćmienie Księżyca najlepiej będzie widać w Ameryce Południowej lub Północnej, gdzie będzie mieć miejsce w noc, gdy Amerykanie będą świętowali Dzień Niepodległości. W Polsce maksimum tego zjawiska przypadnie 5 lipca 2020 o 4:30 nad ranem. Chwilę później, o godz. 6:44 w niedzielny poranek nastąpi pełnia Księżyca.

Dlaczego lipcowa pełnia nosi nazwę Burzowego Księżyca?

Specyficzne nazwy poszczególnym pełniom nadawali nie tylko Indianie w Ameryce Północnej, ale także Słowianie.

Lipcowa pełnia Księżyca określana jest jako "burzowa" z powodu przypadającej w tym momencie kulminacji wyładowań atmosferycznych. Czasami nazywana jest także "sienną", ze względu na zbiory upraw rolnych. Gdzieniegdzie można się spotkać z określeniem "koźla" lub "robaczana". Ta druga wiąże się z mitem, że w czasie lipcowej pełni robaki chętniej rozmnażają się w owocach i grzybach leśnych.

Deszcz meteorów lipiec 2020: Południowe delta Akwarydy

Od 12 lipca aż do 19 sierpnia 2020 będzie można obserwować Akwarydy. Ich radiant znajduje się w gwiazdozbiorze Wodnika cztery stopnie na zachód od gwiazdy Wodnika. Maksimum roju przypada na 28 lipca 2020, jego aktywność jest wysoka, a obfitość roju wynosi 20 meteorów/h. Prędkość meteorów z roju wynosi 41 km/s. Południowe delta Akwarydy są rojem związanym z grupą komet muskających Słońce należących do rodziny Krachta lub Machholza. Przy dobrych warunkach atmosferycznych będzie można zauważyć w ciągu 60 minut nawet do 20 meteorów.

Oprócz burzowej pełni księżyca, półcieniowego zaćmienia księżyca i deszczu meteorów wielbiciele astronomii będą mieć okazję do obserwacji m.in. obłoków srebrzystych.

Zobacz również: Obłoki srebrzyste lśnią nad Polską. Czym są i kiedy można je podziwiać?