Śpiący prorok z Leszna o III wojnie światowej. Które polskie miasta ucierpią najbardziej?

Marian Węcławek przewidział prawidłowo wiele wydarzeń, w tym wybór na papieża Karola Wojtyły, wybór prezydentów Stanów Zjednoczonych – Regana i Busha, a także wielu polskich polityków (Kwaśniewskiego, Suchocką, Cimoszewicza).

Prorok, który w swoich snach widział przyszłość, wiedział z wyprzedzeniem również o stanie wojennym, zburzeniu muru berlińskiego i zjednoczeniu Niemiec. Bardzo dokładnie przewidział także powodzie z 1997 oraz 2010 roku.

Jak się okazuje Węcławek wieszczył również III wojnę światową. Zdaniem proroka III wojnę światową wywołają Chiny, które nagle zaatakują Rosję. Co ciekawe zdaniem profesty Chinom w ataku pomoże Turcja.

Niemcy ruszą na Wschód; chcąc podbić Polskę. Dotrą do Wałbrzycha. Polska mimo tego będzie ustalać podział świata na strefy wpływów. Po jakimś czasie granice naszego kraju będą sięgać aż po Kijów, Czerkasy i Odessę. Litwa i Ukraina połączą się z naszym krajem i będą stanowić jedność.

- wieszczył Węcławek

Zostanie użyta broń atomowa, a jedna z rakiet uderzy w rejonie Mont Blanc.

Do Chińczyków dołączą Turcy i wejdą do Europy, opanowując część kontynentu. Wnet jednak najeźdźcy wycofają się. Niemcy widząc słabość Rosji, ruszą na Wschód, będą chcieli zająć Polskę i dojdą do Wałbrzycha!