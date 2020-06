Spike Lee przeprosił za bronienie Woody'ego Allena: "Nie będę tolerował molestowania"

Zarówno Spike Lee, jak i Woody Allen, to znany filmowi twórcy, cieszący się światową sławą i uznaniem. Przynajmniej na poziomie artystycznym. Pierwszy z panów wypadł bowiem z łask świata Hollywood po tym, jak powróciły zarzuty o molestowanie seksualne, którego miał dopuścić się przed laty na swojej adoptowanej córce. Spike Lee stanął w obronie Allena, wygłaszając oświadczenie, które wielu osobom nie przypadło do gustu.

W programie "In the Morning" nowojorskiej stacji radiowej WOR poruszono temat Woody'ego Allena. Spike Lee podkreślił, że wspomniany reżyser jest jego przyjacielem i stanął w jego obronie mówiąc:

"

Chciałbym tylko powiedzieć, że Woody Allen jest świetnym filmowcem i wykluczanie ludzi nie dotyczy tylko jego. [...] Myślę, że kiedy spojrzymy na to z perspektywy czasu, uświadomimy sobie, że - o ile nie mówimy o zabójstwie - nie można wymazać kogoś i udawać, że nigdy nie istniał. Woody to mój przyjaciel, fan Knicksów jak ja. Wiem, że przez co teraz przechodzi. "