Spłonęła świątynia satanistów. Wyznawcy zapowiadają rzucenie klątwy

14 stycznia 2021 roku doszło do podpalenia satanistycznego kościoła, który znajdował się na północ od Nowego Jorku w popularnym wśród turystów "Witchcraft district".

Budynek, w którym znajdowała się świątynia został wybudowany w 1900 roku. Należał do Joe Mendillo "Netherworld", jednego z głównych kapłanów, który zmarł w styczniu ubiegłego roku. W zabytkowym obiekcie sataniści świętowali między innymi Halloween, stąd jego nazwa - "Halloween House". Dom przy South Clinton Street wyglądał bardzo charakterystycznie. Ozdobiono go rzeźbami diabła, a na podjeździe od dawna stał karawan. Nietypowy był też garaż. Tuż nad nim, na tablicy widniał napis "Devil's Garage".

– podała do wiadomości lokalna straż pożarna.

Zajmująca się podpaleniem Policja poinformowała, że jest w posiadaniu nagrania, na którym wyraźnie widać mężczyznę, który zmierza w kierunku obiektu z dwoma kanistrami z benzyny. Następnie wylewa benzynę na ganek, podpala i ucieka. Jak twierdzi Policja w środku znajdowały się dwie osoby, ale zdołały uciec nie odnosząc obrażeń. Na tą chwilę nie zatrzymano sprawcy podpalenia.

Społeczność satanistów z Poughkeepsie natychmiast zapowiedziała, że osoba odpowiedzialna za spalenie świątyni zostanie objęta klątwą.

Jesteśmy w szoku. Zresztą wszyscy w sąsiedztwie są zmartwieni tym podpaleniem. Ktokolwiek to zrobił, czeka go nasza klątwa. Myślę, że zrobił to ze złośliwości.