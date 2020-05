Sport na żywo powróci już w lipcu? Największe ligi świata dyskutują nt. powrotu

Wygląda jednak na to, że powrót sportu na żywo może się odbyć prędzej, niż później. Już teraz wiemy, że na dniach ma wystartować ponownie niemiecka Bundesliga, a w planach jest także przywrócenie do życia rodzimej Ekstraklasy. Do powrotu działalności szykują się również Amerykanie - jeżeli wierzyć szefowi grupy Sinclair Broadcast Group, Chrisowi Ripleyowi.

Profesjonalny sport powróci już w lipcu?

Mężczyzna udzielił niedawno wywiadu portalowi Deadline, w którym potwierdził, że największe amerykańskie ligi sportowe szykują się na powrót do rozgrywek. Wciąż wprowadzane są odpowiednie metody zabezpieczania zawodników, trenerów, obsługi hal sportowych i innych pracowników, ale wygląda na to, że dla włodarzy NBA czy NHL powrót do względnej "normalności" jest obecnie priorytetem:

" Powrót odbędzie się jeszcze w te wakacje. Z moich rozmów z oficjelami wynika, że zorganizowanie spotkań bez fanów to największy priorytet. Lipiec wydaje się być potencjalną datą, albo może sierpień. To nie jest łatwa decyzja ekonomiczna. Istnieją duże zagrożenie, a także inny ból. Jednak jest to ważny krok naprzód. Większość osób twierdzi, że nie będzie szczepionki na koronawirusa aż do przyszłego roku. Raczej nie wsadzimy 30 tysięcy osób do jednej hali, skoro nie ma szczepionki. "

Same gdybania Ripleya mają postawy w rzeczywistości - jak informuje Adrian Wojnarowski z telewizji ESPN, NBA już 8 maja 2020 roku pozwoliło drużynom na otwarcie swoich ośrodków treningowych (oczywiście tylko w stanach, w których jest to dozwolone). Sezon baseballowy natomiast nie zdążył się nawet rozpocząć przed wybuchem pandemii, podobnie jak MLS, które zostało opóźnione przez koronawirusa.

Starty spowodowane zawieszenie największych rozgrywek wynoszą na świecie dziesiątki, jak nie setki milionów dolarów. Umowy sponsorskie podczas transmisji, przychody z reklam, sprzedaż gadżetów podczas meczy - to wszystko nie ma w obecnych czasach racji bytu.

Dlatego też, decyzja o jak najszybszym powrocie do rozgrywek jest zrozumiała z ekonomicznego punktu widzenia. Miejmy jednak nadzieję, że nie odbije się ona negatywnie na zdrowiu zawodników, kadry trenerskiej i obsługi.