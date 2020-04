Sport to zdrowie - oto 10 najlepszych serii sportowych gier wideo

W trakcie ostatnich kilku tygodni nasza codzienność diametralnie się zmieniła. Ograniczenie wychodzenia z domów, zakaz zbiorowisk i zamknięcie hal oraz obiektów sportowych wpłynęły negatywnie na życie wielu osób. Nie pomaga też fakt, że z telewizji zniknęły wydarzenia sportowe na żywo, które zastąpione zostały przez archiwalne nagrania. Większość największych lig sportowych na świecie zawiesiła działalność, a fani nie mogą się doczekać powrotu do normalności.

10 najlepszych serii sportowych gier wideo

Do tego jest jeszcze jednak daleko, dlatego spieszymy wam z pomocą. Jeżeli wy również czujecie pustkę bez wydarzeń sportowych, to czemu by nie spróbować rywalizacji w wersji wirtualnej. Dopóki nie będziemy mogli sami wyjść na boisko, to możemy spróbować swoich sił w 10 najlepszych seriach sportowych gier wideo. Kolejność jak zwykle jest przypadkowa.

1. FIFA

Ze wszystkich rzeczy nieważnych, piłka nożna jest najważniejsza. Trudno się nie zgodzić ze słowami świętego Jana Pawła II - piłka nożna to najpopularniejszy sport na świecie, w związku z czym niedziwne jest, że musiały się znaleźć tutaj gry traktujące właśnie o futbolu (tym europejskim). Najpopularniejszą z nich jest z pewnością FIFA, która oferuje nie tylko przejęcie sterów naszych ulubionych klubów, ale także wykreowanie kariery pojedynczego zawodnika, czy stworzenie własnego składu do starć multiplayer w ramach Ultimate Team. Coroczna seria oczywiście jest obiektem krytyki wielu fanów, ale trzeba przyznać, że na rynku po prostu nie ma przystępniejszej gry o piłce nożnej:

2. Madden NFL

Zostając przy futbolu - tym razem chodzi o symulator tego pochodzącego z USA. Liga NFL jest w Polsce niemalże czarną magią, a jeżeli w naszym kraju pisze się cokolwiek o rywalizacji w ramach National Football League, to zwykle w kontekście Superbowl i ilości spożywanego wówczas alkoholu, czy cen reklam w trakcie transmisji. A tak naprawdę futbol amerykański jest bardzo ciekawym sportem, który przypomina nieco system walki turowej w grach RPG i w porównaniu do innych rywalizacji sportowych, mocny kontakt fizyczny z przeciwnikiem jest wręcz przymusowy. Czego tu nie lubić?

3. NBA 2K

Koszykówka w wersji NBA to jeden z najbardziej dynamicznych i emocjonujących sportów na świecie. Rok w rok tą ekscytację w lepszy lub gorszy sposób starają się przenieść do wirtualnej rzeczywistości twórcy z 2K w swojej serii NBA 2K. Prawda jest taka, że po prostu na razie na rynku nie ma lepszego symulatora gry w kosza i chociaż nie jest on idealny, to innych rywali na razie brak (przynajmniej do czasu, gdy EA nie wznowi serii NBA Live).

4. Colin McRae Rally

Kto nie lubi się ścigać niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie ma chyba bardziej kultowej serii gier o wyścigach rajdowych, niż ta, która przez kilkanaście lat była sygnowana nazwiskiem słynnego szkockiego rajdowca, Colina McRae. I chociaż twórcy zrezygnowali z używania jego nazwiska do promocji, to wysoki poziom wykonania znany z poprzednich odsłon pozostał. Na razie ostatnim tytułem we franczyzie jest "Dirt Rally 2.0", który powrócił do korzeni serii, charakteryzujących się trudnym poziomem trudności i wysokim poziomem realizmu. Polecamy grać z dobrą kierownicą:

5. Pro Evolution Soccer

Każdy, kto wie cokolwiek o ekonomii wie, że zdrowa konkurencja na rynku jest dla niego bardzo dobra. Dlatego fani piłki nożnej mogą się cieszyć z istnienia Pro Evolution Soccer, japońskiej serii, która przegrywa z FIFĄ przez brak licencji do najpopularniejszych lig i drużyn piłkarskich na świecie. Dla wielu osób jest jednak lepszym i bardziej zaawansowanym symulatorem gry w futbol, więc wygrywa z FIFĄ pod tym względem. Poza tym, po prostu miło jest mieć wybór:

6. EA Sports UFC

UFC to stosunkowo młoda organizacja mieszanych sztuk walki, która w ciągu kilku ostatnich lat zdobyła mocną popularność na całym świecie. Do niej przyczyniły się m.in. obecność charakterystycznych sportowców pokroju Conora McGregora, a także mądre zarządzanie biznesem przez prezesa Danę White'a. Sukces poskutkował zainteresowaniem EA Sports, które przejęło prawa do wirtualnej wersji UFC, tworząc 3 kolejne odsłony gier walki. Te pozwalają na spore możliwości i zawierają całkiem sprytnie zrealizowany system walki.

7. NHL

Hokej to bardzo interesujący sport. W Polsce spopularyzowany był przez Mariusza Czerkawskiego, który przez ponad 10 lat występował w najlepszej hokejowej lidze świata, czyli NHL. Produkcja skupiająca się na rozgrywkach hokeja jest po prostu bardzo dobrym reprezentantem gier sportowych, która pozwoli nam zapoznać się z tą interesującą, nieco egzotyczną i brutalną dyscypliną.

8. Forza

Playstation zawsze miało swoje Gran Turismo, więc Microsoft musiał na to odpowiedzieć. Riposta nadeszła ze strony twórców z Microsoft Studios, którzy stworzyli Forzę, a następnie spin-off w postaci Forzy Horizon. Te dwie serie różniły się poziomem realizmu i zaawansowania - Horizon była dla nieco bardziej niedzielnych graczy, oryginał jest natomiast skierowany dla tych, którzy chcą mieć jak największe wyzwanie w trakcie gry. Po raz kolejny - dobrze jest mieć wybór:

9. Gran Turismo

Wspomniane Gran Turismo jest prawdziwym dziadkiem symulatorów wyścigowych, które pozwalają ścigać się nam na licencjonowanych torach najlepszymi samochodami dostępnymi na rynku. Wszystko jest okraszone przepiękną oprawą graficzną. Trzeba przyznać, że w ostatnich czasach, to właśnie Forza odnosi większe sukcesy, ale GT wciąż jest jedną z najlepszych serii gier sportowych w historii:

10. Football Manager

Sami nie jesteśmy do końca pewni, czy Football Manager zalicza się bardziej do gry sportowej, czy do taktycznej gry strategicznej, ale najpopularniejszy symulator bycia menadżerem klubu piłkarskiego na świecie musi się tu znaleźć. Ilość opcji, różnego rodzaju schematów, wskaźników i innych tabelek jest niemalże przytłaczająca i sprawia, że możemy się poczuć jak Neo na początku Matriksa. Kiedy jednak zaczniemy wszystko rozumieć, satysfakcja z wygrywania jest przeogromna. To zdecydowanie propozycja dla tych, którzy interesują się sportem ze strony kulis: