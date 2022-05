''Sprawa dla reportera" w ostatnim czasie wywołuje sporo kontrowersji. Chociaż jest emitowana od 1983 roku, to coraz częściej pojawiają się negatywne komentarze sugerujące, by program zniknął z ramówki TVP. Teraz okazuje się, że Komisja Etyki TVP wzięła pod lupę jeden z odcinków programu. Stwierdzono naruszenie etyki dziennikarskiej.

W grudniu w programie ''Sprawa dla reportera" poruszono temat 9-letniego, niepełnosprawnego Eryka. W 20. tygodniu ciąży matka usłyszała diagnozę - wada serca. W show TVP mecenas Maria Wentlandt-Walkiewicz zasugerowała, że matka mogła dokonać aborcji. Kobieta powiedziała to wiedząc, że na sali przebywa zaróno matka, jak i niepełnosprawny syn. Jej słowa wywołały oburzenie zgromadzonych w studiu i spowodowały, że sprawa trafiła do Komisji Etyki TVP.

Mecenas powiedziała w ''Sprawie dla reportera'':

Ja nie mogę patrzeć na Eryka, bo on cierpi. I temu dziecku bezapelacyjnie trzeba pomóc. Co do tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Ale matka, która kocha dziecko, to musi się zastanowić, jaki mu ewentualnie gotuje los. I wie pani co, zastanawiam się, czy jako matka wtedy nie podjęłabym innej decyzji. Bo kocham dziecko, przepraszam, i nie chciałabym, żeby na moim dziecku eksperymentowano.