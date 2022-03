Stało się! CD Projekt RED zapowiedział kolejną odsłonę Wiedźmina. Czeka na nas "nowa saga"

Po wielu latach spekulacji CD Projekt Red powiedział sakramentalne "oto nowy Wiedźmin" i internet zawrzał. Co wiemy na temat nowego projektu od polskiego studia?

CD Projekt Red tworzy nową serię gier Wiedźmin

7 lat po premierze Wiedźmina 3, studio CD Projekt Red oficjalnie potwierdziło powstanie kolejnej gry z serii. Oświadczeniu towarzyszyło pokazanie pierwszego materiału prasowego, które przedstawia nam pokryty śniegiem medalion szkoły... rysia (to sugerują nam "pędzle" na uszach zwierzaka)? Logo The Witcher pozostaje niezmienne, natomiast całość podpisana jest słowami: "Rozpoczyna się nowa saga".

Materiał zobaczycie poniżej:

CD Projekt Red nie zamierza się bawić w żadne tajemnice i już w pierwszym zdaniu swojego oświadczenia mówi nam prosto - "zapowiadamy kolejną grę z serii Wiedźmin, która będzie rozpoczęciem nowej sagi". To sugeruje, że produkcja będzie rozgrywała się w tym samym świecie, co przygody Geralta, aczkolwiek spodziewamy się, że opowie nam zupełnie nowe historie.

Przy okazji firma poinformowała, że podjęła współpracę z Epic Games i do stworzenia Wiedźmina 4 wykorzysta silnik graficzny Unreal Engine 5, rezygnując ze swojego REDengine.

Współpraca ma być dość ścisła i długofalowa, co spowodowało, że wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy przypadkiem nie oznacza to ekskluzywnej sprzedaży gry tylko w Epic Store. Redzi jednak szybko zaznaczyli na Twitterze, że mowa tu jedynie o rozwiązaniach technologicznych, a gra będzie dystrybuowana wszelkimi możliwymi sposobami.

I to wszystko. CDPR potwierdził, że REDengine zostanie użyty do dokończenia dodatku do Cyberpunka 2077, natomiast "harmonogram produkcji i data premiery" nowego Wiedźmina są na razie objęte tajemnicą.