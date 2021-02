Staruszka podbija TikToka. 110-latka wzruszyła tysiące użytkowników młodzieżowej platformy [WIDEO]

Amy Hawkins to 110-letnia mieszkanka Walii, której krótki występ trafił na TikToka. Użytkownicy pokochali jej śpiew i historię.

Pani Amy Hawkins to bardzo muzykalna staruszka. Kobieta w wieku kilkunastu lat ruszyła z pewną grupą taneczną w trasę po Wielkiej Brytanii. Niestety jej matka uznała zajęcie za niestosowne dla dziewczynki i zabroniła jej występów.

Po latach marzenie o popularności pani Hawkins właśnie się spełnia. Wszystko za sprawą jej prawnuka i TikToka.

110- latka gwiazdą TikToka. Kim jest Amy Hawkins?

Chociaż TikTok jest używany głównie przez młodszych użytkowników, jak widać, starsze osoby również mają szansę zaistnieć dzięki platformie. Kiedy Amy Hawkins obchodziła swoje kolejne urodziny, jej prawnuk nakręcił krótki film, na którym 110-latka wykonała popularną podczas I wojny światowej piosenkę "It's a Long Way to Tipperary".

Oglądaj

14-letni Sacha zamieścił nagranie na TikToku, a reakcja na wideo przerosła jego najśmielsze oczekiwania. Od momentu publikacji, film uzyskał już przeszło 100 tysięcy wyświetleń. Matka chłopaka podkreśliła, że tak ciepłe przyjęcie staruszki w medium społecznościowym przywróciło jej wiarę w ludzi.

Pani Hawkins miała sporo szczęścia, kobieta mieszka z najbliższymi i to właśnie z nimi spędza trudny czas pandemii. Jak twierdzi jej wnuczka, mama Sachy: