Najlepsza gra roku 2020 według platformy Steam? Takiego obrotu spraw raczej nikt się nie spodziewał. Wygrał bowiem tytuł, którego premiera odbyła się dwa lata temu.

Koniec roku wiąże się zazwyczaj z różnego rodzaju podsumowaniami. Nie inaczej jest jeśli chodzi o świat gier wideo. W ubiegłym roku nie było wielu przełomowych tytułów, a jeden z najbardziej wyczekiwanych rozczarował graczy. Nic więc dziwnego, że tytuł najlepszej gry roku 2020 nie należy do Cyberpunka 2077.

Na oficjalnej stronie Steam pojawiło się podsumowanie ubiegłego roku, które zostało przygotowane na podstawie opinii użytkowników platformy. Społeczność Steama musiała nagrodzić gry statuetkami Steam Awards wybrane tytuły przydzielone do 10 kategorii. W każdej z nich wygrać mogła tylko jedna gra. W tym najlepsza gra roku, którą została... Red Dead Redemption 2 - czyli hit debiutujący na konsolach w roku 2018. Gra trafiła na komputery PC rok później, ale jak widać, popularność zagwarantowała jej zwycięstwo.

Może to zasługa wciągającej rozgrywki, trzymającej w napięciu historii, dobrze napisanych postaci, nieskazitelnej wizji całości czy też uzależniającego trybu wieloosobowego. Niezależnie od powodu, zwycięzca w kategorii gry roku 2020 stał się klasykiem już w momencie wydania.

Red Dead Redemption 2 pokonała takie gry jak Hades, Doom Eternal Fall Guys czy Death Stranding.

Steam Awards - Najlepsze gry 2020 według platformy Steam

Jak prezentowali się zwycięzcy w pozostałych kategoriach?

2020 Gra VR roku - Hal Life: Alyx

Gra VR roku nie udaje jedynie zwykłej rzeczywistości. Ta gra ulepsza rzeczywistość, wykorzystując medium, jakim jest VR, i popycha granice wirtualnego świata.

2020 Owoc miłości - Counter-Strike: Global Offensive

Z tej gierki żadna nowość, a członkowie zespołu stojącego za nią już od dawna nie myślą o debiucie swojego dziecka. Ale że rodzice z nich na medal, to wciąż je wspierają, wydając nowe aktualizacje po tych wszystkich latach.

2020 Razem raźniej - Fall Guys: Ultimate Knockout

Istnieją gry, które po prostu nie są takie same, gdy gra się w nie w pojedynkę. Może potrzebujesz znajomego, który osłoni ci plecy. Może potrzebujesz znajomego, by wbić mu nóż w plecy. Tak czy inaczej, uciecha czeka na tych, którzy zbiorą znajomych, by zagrać w te gry.

2020 Najbardziej innowacyjna rozgrywka - Death Stranding

Projektanci tej gry przodują w kreatywnym eksperymentowaniu, rzucając nowe światło na rozgrywkę i używając oszałamiających niespodzianek. Ta gra zachwyciła, zainspirowała i zabawiła nowością, której nigdy wcześniej nie było ci dane doświadczyć.

2020 Gra ze znakomitą fabułą - Red Dead Redemption 2

Czasami w czuły punkt może trafić tylko gra stawiająca mocno na fabułę, a ta jest niczym koński kopniak. Trzyma w napięciu jak telenowela i jest tak dopracowana jak scenariusz wysokobudżetowego serialu. Należą się brawa za to, że dzięki tobie coś odczuwamy!

2020 Najlepsza gra, w której jesteś do bani - Apex Legends

Jest to gra, która nagradza uporczywość i nie jest dla ludzi o słabych nerwach. Jest to najtrudniejsza gra, jaką obdarzyliśmy miłością.

2020 Znakomity styl wizualny - Ori and the Will of the Wisps

Styl wizualny nie aspiruje do odwzorowywania wyglądu świata rzeczywistego (chociaż to samo w sobie jest bardzo szlachetne)… on opisuje charakterystyczny wygląd i atmosferę, którymi gra wręcz ocieka.

2020 Najlepsza ścieżka dźwiękowa - Doom Eternal

Ten niedoceniony bohater zasługuje na uznanie za swoją wybitną ścieżkę dźwiękową. W to mi graj!

2020 Usiądź i zrelaksuj się - The Sims 4

Ta gra to antidotum na ciężki dzień. Jest spokojna, relaksująca i sprawi, że twoje zmartwienia rozpłyną się bez śladu. To twój czas na osiągnięcie zen.

Jak widać, w niektórych kategoriach były zaskoczenia, a w innych zwycięzca był oczywistością. Które gry zostaną uznane przez użytkowników najlepszymi tytułami 2021 roku? Dowiemy się za dwanaście miesięcy.