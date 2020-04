Stephen King czyta rozdział swojej nowej książki. Posłuchaj pierwszego rozdziału "Jest krew..." [WIDEO]

Pandemia koronawirusa sprzyja osobom, które dotychczas nie miały czasu na lekturę książek zalegających na kupce wstydu. Z kolei wszyscy pasjonaci czytania, powinny czuć się teraz jak ryba w wodzie. Dzięki izolacji więcej czasu spędzamy w domu, więc o wiele łatwiej regularnie zaglądać do książek. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Stephen King, któremu niestraszna nawet epidemia COVID-19. Pisarz zaprezentował fanom fragment swojego najnowszego dzieła.

"Jest krew..." - Stepen King czyta swoją najnowszą książkę

Koronawirus zmienił naszą rzeczywistość. Wpłynął też znacznie na marketing książek. Zamiast bezpośrednich spotkań z twórcami, odbiorcy są zdani jedynie na media społecznościowe. Stephen King nie traci jednak animuszu i charakterystycznego dla siebie poczucia humoru.

Zamaskowany pisarz postanowił zareklamować swój najnowszy horror za pośrednictwem wideo, które trafiło na kanał YouTube amerykańskiego wydawcy książek Kinga - Simon & Schuster Books. W nagraniu autor postanowił zaprezentować widzom obraz Edwarda Hoppera, którego twórczość jest obecnie interpretowana jako zapowiedź dystansu społecznego. Następnie przeszedł do przeczytania pierwszego rozdziału opowiadania "Mr. Harrigans Phone" ze zbioru zatytułowanego "Jest krew..." ("If It Bleeds").

Fani twórczości Kinga nie potrzebują tego typu zachęty do kupienia jego najnowszej książki, ale z pewnością ucieszyli się, tą namiastką spotkania autorskiego. Cała reszta dostała darmową próbkę tego, co czeka ich, jeśli sięgną po "Jest krew...".

"Jest krew..." - kiedy premiera?

Książka to zbiór opowiadań z dreszczykiem. Według opisu wydawnictwa zabiera "Jest krew..." czytelnika w intrygujące i przerażające miejsca. W tytułowym opowiadaniu spotkamy ponownie jedną z ulubionych postaci stworzonych przez Kinga - Holly Gibney, którą szersze grono odbiorców mogło poznać niedawno w serialowej adaptacji "Outsidera" stacji HBO.

Jak widać na powyższym nagraniu, w jednym z opowiadań King pokusił się również o krytyczne spojrzenie na nowoczesną technologię. Co jeszcze kryje się na kartach "Jest krew..."? Osoby znające język angielski będą miały okazję przekonać się już 21 kwietnia 2020 roku, kiedy książka trafi do sprzedaży. Zbiór opowiadań ukaże się w Polsce nakładem wydawnictwa Prószyński i S-ka tydzień później - 28 kwietnia.

