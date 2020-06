Stephen King ma pomysł na książkę o Jasonie z "Piątku trzynastego"! Jak miałaby wyglądać?

Stephen King powszechnie uznawany jest za mistrza grozy, a wiele z jego dzieł zostało przeniesionych na kinowy ekran. Autor ma jednak marzenie, by zastosować coś odwrotnego - filmową postać przenieść na karty powieści. I to nie byle jaką postać, a samą ikonę horroru! Jason Voorhees to, obok Michaela Myersa i Freddy'ego Kruegera, najbardziej kultowa postać w dziejach kina grozy. Stephen King wyznał ostatnio, że marzy mu się napisanie powieści o losach Jasona.

Stephen King ma pomysł na książkę o Jasonie z "Piątku trzynastego"

Pisarz przyznał, że jego zdaniem warto opowiedzieć historię przedstawioną w "Piątku trzynastego" z perspektywy Jasona. Voorhees to doprawdy ciekawa i tragiczna postać z olbrzymim potencjałem. Pomysł na książkę udzielającą mu "głosu" wydaje się zatem intrygującą wizją.

" Najlepszy pomysł na książkę której nigdy nie napisałem (i pewnie nie napiszę) to "JA JASON", pisana z perspektywy pierwszej osoby historia Jasona Voorheesa i jego potwornego losu – bycia bezustannie mordowanym nad jeziorem Camp Crystal. Co za okropny los! "

Autor następnie wskazał powód, dla którego prawdopodobnie nigdy nie napisze rzeczonej książki. Chodzi o prawa autorskie i masę papierkowej roboty, przez którą musiałby przebrnąć, by je uzyskać. Podkreślił jednak, że w jego ocenie Jason zasługuje na przedstawienie swojej wersji tej historii. Zasugerował zatem, by studio Blumhouse zrealizowało film o tej tematyce.