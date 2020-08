Stephen King zapowiedział nową książkę. O czym opowie "Later"?

W poniedziałek 3 sierpnia Stephen King napisał na Twitterze, że już niedługo w sprzedaży pojawi się jego nowa powieść, która zatytułowana jest "Later". Autor przedstawił również okładkę książki, inspirowaną estetyką pulpową. Zdradził także, że "Later" zostanie wydane przez wydawnictwo Titan Books w wersji z twardą okładką. To 3. książka Kinga wydana we współpracy z Titan Books - wcześniej pracowali razem przy "The Colorado King" (2005) oraz "Joyland" (2013).

Stephen King zapowiada swoją nową książkę

King zapowiedział, że "Later" będzie dostępne w sprzedaży w marcu 2021 roku. Tak natomiast prezentuje się okładka jego nadchodzącego dzieła:

Entertainment Weekly podało dodatkowe szczegóły na temat książki. Według nich, fabuła opowie o przygodach Jamiego Conklina, nastolatka, który dzięki swoim umiejętnościom będzie mógł pomóc swojej matce i jej partnerowi, policyjnemu detektywowi. Niestety, jego moce mają przerażający koszt. Jak w oficjalnym oświadczeniu wyjaśnia King:

" Połączenie pięknej historii, który widzi nie tylko nasz świat, ale też inne z elementami zbrodni i napięcia - to dla mnie było idealne połączenie. "

Na temat projektu wypowiedział się również Charles Ardai, szef oddziału Hard Case Crime należącego do Titan Books:

" "Later" to piękna historia o dorastaniu i mierzeniu się ze swoimi demonami - czy to metafizycznymi, czy to (zwłaszcza w przypadku powieści Kinga) prawdziwymi. Jest przerażająca, ale przyjemna, łamie serce i jest szczera. Naprawdę cieszymy się, że będziemy mogli ją przedstawić światu. "

Ostatnią książką Stephena Kinga jest "The Institute" z 2019 roku.