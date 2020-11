Stonehenge: 4500 lat temu, na terenie dzisiejszych Wysp Brytyjskich, doszło do czegoś niezwykłego

Stonehenge znajduje się w hrabstwie Wiltshire (region Anglii Południowo-Zachodniej). Najbliższym większym miastem jest Salisbury. Odległość od Bristolu to 88 km, a od Londynu około 140 km. W 1986 roku obszar Stonehenge został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO razem z okolicznymi budowlami oraz niedalekim Avebury.

Tajemnice Stonehenge

Wokół Stonehenge narosło wiele mitów i teorii spiskowych. Jedna z nich mówi, że to pomogli je zbudować kosmici. Seria głazów, które składają się na ten celtycki krąg, od dawna zastanawia ekspertów – jak to możliwe, że ważące po 50 ton kamienie zostały przewiezione i tak precyzyjnie ustawione bez podstawowej technologii transportu, takiej jak koła? Erich von Däniken twierdzi wręcz, że kosmici pomogli zbudować nie tylko tajemniczy krąg w Anglii, ale i piramidy jak również posągi na Wyspie Wielkanocnej.

Środowiska naukowe niejednokrotnie analizowały starożytną geometrię słynnych neolitycznych monumentów. Autorzy książki "Megalith: Studies in Stone" piszą wprost, że zostały one skonstruowane przez wybitnych astronomów i kosmologów, którzy mieli rozległą wiedzę na temat księżycowych i słonecznych cykli, a ogromne kamienne konstrukcje powstały przy zastosowaniu złożonej geometrii, w tym twierdzenia Pitagorasa.

Stonehenge: nowe, zaskakujące odkrycie

Tym razem brytyjscy archeolodzy przedstawili nowe badania dowodzące, że w okolicach 4500 lat temu, na terenie dzisiejszych Wysp Brytyjskich stało się coś tajemniczego. Niemal z dnia na dzień, prehistoryczne kultury, zaczęły tworzyć setki megalitycznych budowli. Jedną z nich był Stonehenge.

Swoje badania opublikowali w czasopiśmie Proceedings of the Prehistoric Society, które można znaleźć między innymi na stronie internetowej Uniwersytetu Cardiff. Autorzy pracy, uważają, że "gorączkowa działalność budowlana" sprzed około 2500 lat p.n.e, doprowadziła do powstania masowych ceremonialnych struktur na południu Wielkiej Brytanii.

Ślady pogaństwa związane ze Stonehenge datuje się na 2200 rok p.n.e. – właśnie wtedy powstał okrąg z głazów, który miał średnicę 100 m, a w jego centrum postawiono kamienny ołtarz. Całość otoczona była fosą i wałem usypanym z ziemi, a wejście znajdowało się tylko od strony północno-wschodniej przez drewnianą bramę.

Tym razem badacze wykorzystali najnowsze metody do ponownego zbadania pozostałości Mount Pleasant, gigantycznej prehistorycznej struktury położonej w pobliżu miasta Dorchester w Dorset.

Jak twierdzą naukowcy, intensywny wybuch prac budowlanych miał miejsce w Wielkiej Brytanii pod koniec okresu neolitu. Ich zdaniem obiekt nie był budowany przez stulecia, jak wcześniej sądzono, ale powstał w ciągu zaledwie 35 lat.

Odkrycie skłoniło naukowców z Cardiff University do wysunięcia teorii, że około 2500 lat przed naszą erą w południowej Wielkiej Brytanii prowadzono szalony program budowlany, tuż przed przybyciem ludzi z terenów dzisiejszej Europy kontynentalnej, posiadających inne wierzenia, kulturę i styl życia.

Główny badacz, Susan Greaney powiedziała:

" Wyłaniający się obraz to eksplozja działalności budowlanej, w ramach której w południowej Anglii i być może poza nią wznoszone są wielkie i pracochłonne pomniki. [...] Budowa Mount Pleasant wymagała zaangażowania ogromnej liczby ludzi - kopania ogromnych rowów za pomocą prostych narzędzi, takich jak kilofy z poroża. Było to dokładnie pod koniec epoki kamienia, tuż przed tym, jak ludzie przybyli z kontynentu z wyrobami metalowymi, nowymi rodzajami ceramiki, nowymi stylami pochówku i tak dalej. Można to potraktować jako ostatni bum budowlany epoki kamienia łupanego. Widzieli nadchodzące zmiany i postanowili się im oprzeć - mogli pomyśleć: "Nie potrzebujemy tych zmian. Zbudujemy większe i lepsze pomniki dla naszych bogów. Będziemy trzymać się tego, co wiemy". "

Mount Pleasant składał się z okrągłego ogrodzenia otoczonego brzegiem i rowem oraz palisady, ogrodzenia wykonanego z ogromnych pni drzew. Starożytna budowla ma rozmiar dziewięciu boisk piłkarskich i jest jednym z pięciu znanych mega kręgów w południowej Anglii z mniej więcej tego samego okresu. Inne to Durrington Walls i Avebury w Wiltshire.

Do tej pory naukowcy zakładali, że obiekty takie jak Stonehenge mogły być budowane przez tysiąclecia. Jednak ostatnie dowody sugerują, że pięć mega kręgów w południowej Wielkiej Brytanii, w tym Marden Stonehenge i samo Stonehenge, zostało zbudowanych w tym samym czasie.

Stonehenge: Legendy i teorie spiskowe

Oprócz naukowych dowodów związanych z powstaniem Stonehenge istnieje również wiele legend związanych z tym miejscem. Jedna z nich mówi, że zostało ono wybudowane w średniowieczu przez czarnoksiężnika o imieniu Merlin. Kolejna, że na tym obszarze mieszkali dawniej olbrzymi, którzy to mieli wybudować ogromny krąg.

Są również zwolennicy teorii, że miejsce to miało im służyć jako lądowisko dla UFO. Badacze z Królewskiej Akademii Sztuki twierdzą natomiast, że kamienie, które tworzą kręgi, pełnią rolę instrumentu muzycznego. Stukając w poszczególne elementy kręgu, wydają one dźwięk podobny do tego, jaki wydają bębny. Ich zdaniem Stonehenge miało stanowić świątynie leczącą dźwiękiem, a w jej centrum miały zbiegać się tajemnicze moce.

Opowieści o kamiennych kręgach od zawsze budzą grozę. W kilku miejscach naszego kraju można znaleźć podobne i równie stare obiekty.

Źródło: Proceedings of the Prehistoric Society, Inne Medium

Czy chciałbyś zwiedzić Stonehenge? Tak, wybiorę się tam tak szybko, jak to możliwe Byłem, widziałem Nie. Jest wiele lepszych miejsc do zwiedzania

Zobacz również: UFO nad Księżycem? Niezidentyfikowany obiekt przeleciał nad Srebrnym Globem [WIDEO]