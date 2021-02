Konrad Niewolski nagrał ohydne wideo o strajkujących kobietach: "cycate cwele, wypad z kraju"

Konrad Niewolski należy do tej grupy twórców, którzy zamiast ze swoich wybitnych dzieł, słyną z kontrowersyjnych wypowiedzi i prób szokowania za wszelką cenę. W ostatnich latach mężczyzna zasłynął głównie tym, że w filmie "Labirynt świadomości" łączył eksperymenty na autystycznych dzieciach z odkrywaniem sekretów nazistów, zaś w ostatnich miesiącach głośno było o jego obraźliwej wypowiedzi wobec kinowych widzów. Nazywanie kinomanów, którzy przestrzegają reżimu sanitarnego, "świniami" jest jednak niczym w porównaniu ze skandalicznym wideo, jakie nagrał w odpowiedzi na strajk kobiet.

W dzisiejszych czasach wiele osób myli wolność słowa z przypisywaniem sobie prawa do używania mowy nienawiści. Do grupy tej należy Konrad Niewolski, czego dowodem są publikowane przez niego posty i stories na Instagramie, a w szczególności jego ostatnia, pełna agresji i wulgaryzmów wypowiedź na temat strajkujących kobiet.

Sprawę postanowił nagłośnić Bartek Fetysz, który bynajmniej nie jest zwolennikiem Niewolskiego. Na swojej stronie opisał i udostępnił wideo reżysera-samouka, by skrytykować "przyzwolenie społeczne na przyklaskiwanie nietolerancji, chamstwu i prostactwu". Słowa Niewolskiego są tak podłe i obraźliwe, że nawet cytowanie ich wydaje się nie na miejscu. Dzięki Bartkowi Fetyszowi, możecie posłuchać ich sami na YouTube:

Wywód Niewolskiego miał dalszy ciąg, jednak został usunięty z YouTube z powodu mowy nienawiści. Na stronie Fetysza możemy jednak przeczytać, co twórca "Symetrii" miał do powiedzenia swoim fanom:

Następnym etapem lewackiej walki o wolność będą protesty pedofili domagających się posiadania własnych dzieci no bo, ku*wa, każdy ma prawo do wszystkiego. Potem będą się domagać, żeby nie nazywać ich pedofilami tylko miłośnikami dzieci i jeżeli coś z tym nie zrobimy to lewaki to przeforsują (...). Dymanie dzieci jest jedną z ulubionych rozrywek "elit". Świat zmierza w bardzo złym kierunku i tak jak moja Babcia mówiła "Wojna by się przydała". Ku*wa, naprawdę wojna by się przydała, bo wojna przywraca naturalny porządek w naturze, a nie takie ku*wa dziwadła i patologie zaczynają się, ku*wa, domagać swoich praw. Koniec ku*wa z tym.